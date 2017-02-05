﻿ Белорусский вратарь во Франции провел уже 9 "сухих" матчей с начала сезона. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Белорусский вратарь во Франции провел уже 9 "сухих" матчей с начала сезона

06.02.2017 13:05 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Французский «Нанси» в матче 23-го тура чемпионата страны на выезде забил два безответных мяча «Нанту». Белорусский голкипер гостей Сергей Черник провел всю встречу, сообщает «Прессбол».


Сергей Черник. Фото: asnl.net

Для Сергея Черника это уже 9-й «сухой» матч в сезоне (в ноябрьских играх против «Монпелье» и «Меца» белорус выходил на замену в концовках).

Итого 6 матчей «на ноль» Черник провел в чемпионате страны, 1 — в Кубке Франции и 2 — в Кубке лиги. Всего же Сергей не пропускал в 9 из 13 официальных поединках в составе «Нанси».

С 27 очками после 22 поединков «Нанси» поднялся на 11-е место в турнирной таблице Лиги 1.

«Нант» — «Нанси» — 0:2

Голы: 0:1 — Диа (50), 0:2 — Сету (64).

Удаления: Харит (90+1) — Муратори (90+1).

Отметим, что 1 февраля «Нанси» без Сергея Черника в воротах на выезде проиграл клубу 3-го французского дивизиона «СА Бастия» (0:2) в матче 1/16 финала Кубка страны и выбыл из турнира.

Следующий матч чемпионата Франции футболисты «Нанси» проведут 8 февраля в гостях у «Лиона», с 37 очками после 22 матчей занимающего 4-е место в турнирной таблице. Лидируют же «Монако» — 52 балла в 23 играх, ПСЖ — 49 (23) и «Ницца» — 49 (23).

 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Французский "Нанси" в матче 23-го тура чемпионата страны на выезде забил два безответных мяча "Нанту". Белорусский голкипер гостей Сергей Черник провел всю встречу.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
«У кого горят глаза и кто хочет работать». Лукашенко рассказал, кто должен остаться в госаппарате
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика