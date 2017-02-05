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«У кого горят глаза и кто хочет работать». Лукашенко рассказал, кто должен остаться в госаппарате

06.02.2017 13:04 — Разное | Ежедневник  
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«У кого горят глаза и кто хочет работать». Лукашенко рассказал, кто должен остаться в госаппарате

фото: president.gov.by

В госаппарате необходимо непрерывное кадровое обновление. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по оптимизации Администрации президента Беларуси.

«Мои требования к оптимизации госаппарата неизменны. Необходимо непрерывное кадровое обновление. В этой сфере должны остаться только те, у кого горят глаза, кто хочет работать и приносить пользу государству. Иного не дано, — подчеркнул глава государства. — Дебюрократизация, идеологическая и кадровая политика, экономическая экспертиза, правовое направление в работе президента являются важнейшими», — подчеркнул глава государства.

Лукашенко также заявил, что Администрация Президента Беларуси должна быть в авангарде обновления работы государственных органов.

Александр Лукашенко напомнил, что некоторое время назад при назначении главы и первого замглавы Администрации президента была поставлена задача спокойно, разумно и без кампанейщины реформировать эту структуру. «Как главный политический штаб главы государства она должна быть в авангарде обновления работы государственных органов, став примером этого обновления и оптимизации, которую мы начали», — сказал он.

По его словам, в первую очередь это необходимо для повышения эффективности работы государственного аппарата. «Меньшими силами можно и нужно решать задачи на самых главных направлениях», — подчеркнул белорусский лидер.

В этой связи глава государства еще раз обозначил основные требования по оптимизации Администрации. «Во-первых, вы должны вырабатывать и аккумулировать самые передовые идеи, которые очень нужны для развития нашего государства. Порой этих идей предостаточно в нашем обществе. Последний разговор — как раз свидетельство тому. Администрация должна стать монолитным экспертным центром, где вырабатываются взвешенные решения по важнейшим для страны вопросам. И я жду от ее руководства слаженной и четкой работы. Вы должны быть одной, единой командой, чтобы знания, опыт и энергия каждого служили общему делу», — сказал Лукашенко.

 
 
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В госаппарате необходимо непрерывное кадровое обновление. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по оптимизации...

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