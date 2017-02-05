Британские ученые назвали три наиболее вероятные теории Апокалипсиса на Земле. В число ключевых рисков для жизни на планете попали пандемия, изменение климата и ядерная война, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на доклад специалистов Оксфордского университета.



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Опросив экспертов из разных областей, исследователи из Института будущего человечества (Future of Humanity Institute) Оксфордского университета подготовили научный труд под названием «Экзистенциальный риск. Дипломатия и управление». В докладе приводятся возможные варианты исчезновения человечества с лица Земли.

Наиболее вероятным катастрофическим сценарием, по мнению специалистов, является риск мировой пандемии. Среди ее возможных источников числится вирусы Эбола и Зика, которые могут с большой скоростью распространиться по планете.

Второй по степени опасности названа угроза катастрофического изменения климата из-за глобального потепления. Ускорение таяния льдов Антарктиды может стать причиной целой череды катаклизмов. В результате повышения уровня Мирового океана множество прибрежных городов окажется под поверхностью воды, а большая часть суши будет подвержена засухе.

Третьей угрозой ученые назвали риск начала мировой ядерной войны. Авторы доклада призвали мировое сообщество всеми силами способствовать снижению указанных рисков. Среди их рекомендаций — исследования способов управления солнечным излучением и разработка планов для тяжелых пандемий на международном уровне.