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Рябов: сильные морозы ослабнут только к выходным

06.02.2017 13:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 фев — Sputnik. Очень холодная погода продержится в Беларуси до выходных, сообщил Sputnik начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.

"Воздушные массы, распространяясь с Карского моря, обусловят очень холодную погоду на этой неделе. Только в выходные дни характер погоды немного изменится — появится облачность, и морозы ослабнут. Ночью будет 8-15, при прояснениях до минус 20, а днем 3-10 градусов мороза", — отметил синоптик.

По его словам, дополнительное ощущение холода будет создавать крепкий ветер, температура по ощущениям окажется на 5-7 градусов ниже фактической.

Он сообщил, что во вторник температура в течение суток будет 12-18 мороза, по юго-западу 8-11, ночью по северо-востоку при прояснениях 19-22 градусов мороза.

В среду морозы еще больше окрепнут — ночью будет 13-20, по северо-востоку 21-24 градусов мороза, при прояснениях 25-28, днем от девяти градусов мороза по юго-западу и до 17 мороза по северо-востоку, сказал Рябов.

В четверг ночью 13-20 градусов мороза, по северо-востоку 21-24, при прояснениях 25-28, днем от минус восьми по юго-западу до минус 17 по северо-востоку, сказал синоптик.

В пятницу ночью будет 12-19, при прояснениях 20-25 мороза, днем минус 5-12, уточнил собеседник агентства.

 
Теги: Минск
 
 
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На неделе погоду в Беларуси будет определять арктический антициклон, дополнительное ощущение холода добавит ветер.

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