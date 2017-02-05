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В Кремле ждут извинений от телекомпании Fox news, корреспондент которой в своем интервью с президентом США Дональдом Трампом назвал президента РФ Владимира Путина убийцей.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС .

"Мы считаем подобные слова корреспондента Fox news недопустимыми, оскорбительными. И мы предпочли бы получить извинения в адрес президента России от такой уважаемой телекомпании", - сказал Песков.

Комментировать ответ Трампа на эту реплику корреспондента во время интервью Песков не стал.

Накануне сообщалось, что во время интервью Трампа Fox news ведущий шоу Билл О’Райли в одном из вопросов о сотрудничестве США и России назвал Путина "убийцей". Однако Трамп отметил на это, что "есть много убийц, у нас есть много убийц. Вы думаете, наша страна такая невинная?". Он также заявил о своем уважении к президенту и РФ, а также о том, что "США лучше ладить с Россией, чем наоборот".