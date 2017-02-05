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Пресс-конференция министра по промышленности и АПК ЕЭК Сергея Сидорского
06.02.2017 13:52 — Разное | Sputnik Беларусь
В рамках мероприятия будут освещены результаты промышленного сотрудничества и реализации промышленной политики на пространстве Евразийского экономического союза в 2016 году и планы на 2017 год.
На пресс-конференции будут проанализированы итоги работы агропромышленного комплекса ЕАЭС в прошедшем году и обсуждены аспекты реализации согласованной агропромышленной политики. Также будут освещены вопросы инновационного развития, электротранспорта, экспорта сельхозпродукции, промышленного и агропромышленного импортозамещения.
В ходе мероприятия состоится подключение площадок в Астане, Ереване.
Приглашаем представителей СМИ принять участие в видеомосте, который пройдет в среду, 8 февраля, в 14:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
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E-mail: e.semenova@sputniknews.com;
Тел.: +375 17 237 83 65;
Моб.:+375 29 664 28 04.
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В среду, 08 февраля, в 14:00 в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет видеотрансляция из Москвы пресс-конференции члена Коллегии (министра) по...
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