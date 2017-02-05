В рамках мероприятия будут освещены результаты промышленного сотрудничества и реализации промышленной политики на пространстве Евразийского экономического союза в 2016 году и планы на 2017 год.

На пресс-конференции будут проанализированы итоги работы агропромышленного комплекса ЕАЭС в прошедшем году и обсуждены аспекты реализации согласованной агропромышленной политики. Также будут освещены вопросы инновационного развития, электротранспорта, экспорта сельхозпродукции, промышленного и агропромышленного импортозамещения.

В ходе мероприятия состоится подключение площадок в Астане, Ереване.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в видеомосте, который пройдет в среду, 8 февраля, в 14:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

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