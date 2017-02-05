﻿﻿ Пресс-конференция министра по промышленности и АПК ЕЭК Сергея Сидорского. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Пресс-конференция министра по промышленности и АПК ЕЭК Сергея Сидорского

06.02.2017 13:52 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

В рамках мероприятия будут освещены  результаты промышленного сотрудничества и реализации промышленной политики на пространстве Евразийского экономического союза в 2016 году и планы на 2017 год.

На пресс-конференции будут проанализированы итоги работы агропромышленного комплекса ЕАЭС в прошедшем году и обсуждены аспекты реализации согласованной агропромышленной политики. Также будут освещены вопросы инновационного развития, электротранспорта, экспорта сельхозпродукции, промышленного и агропромышленного импортозамещения.

В ходе мероприятия состоится подключение площадок в Астане, Ереване.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в видеомосте, который пройдет в среду, 8 февраля, в 14:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86. 

Аккредитация:

E-mail: e.semenova@sputniknews.com;

Тел.: +375 17 237 83 65;

Моб.:+375 29 664 28 04.

Отправьте заявку на e.semenova@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В среду, 08 февраля, в 14:00 в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет видеотрансляция из Москвы пресс-конференции члена Коллегии (министра) по...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Рябов: сильные морозы ослабнут только к выходным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика