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Задачи Администрации президента: обновление кадров и "горящие глаза"

06.02.2017 13:58 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Александр Лукашенко в понедельник провел совещание с руководством Администрации президента, где поставил задачу оптимизировать кадровый состав государственного аппарата и решать задачи на главных направлениях меньшими силами, без волокиты и бюрократизма.

Некоторое время назад при назначении главы и первого замглавы Администрации президента была поставлена задача спокойно, разумно и без "кампанейщины" реформировать эту структуру, напомнил Лукашенко, которого цитирует телеканал "Беларусь 1".

"Мои требования к оптимизации госаппарата неизменны. Необходимо непрерывное кадровое обновление. В этой сфере должны остаться только те, у кого горят глаза, кто хочет работать и приносить пользу государству. Иного не дано", — сказал Лукашенко.

Задачи Администрации президента: обновление кадров и "горящие глаза"
© Фото: пресс-служба президента
Лукашенко рассказал, какой хочет видеть свою Администрацию

Президент подчеркнул, что дебюрократизация, идеологическая, кадровая политика, экономическая экспертиза, правовое направление в работе президента являются важнейшими.

Лукашенко потребовал жесткого контроля за процессом дебюрократизации и молниеносного реагирования на изменение ситуации в политике, экономике, социальной и иных сферах. Ни одна проблема, волнующая граждан, не должна остаться без внимания Администрации, отметил президент.

"Если хоть один раз на уровне президента или где-то прозвучит упрек в плане бюрократизма излишнего, считайте, что вы работаете плохо. Никакой волокиты, никакого сбрасывания жалоб на имя президента вниз. Правильно люди нас упрекают — мы обращаемся к президенту как к последней инстанции, чтобы он разобрался, а письма приходят к тем, на кого мы жалуемся. Я буду считать это махровым бюрократизмом", — сказал Лукашенко.

Глава государства отметил, что необходимо ввести в практику регулярный контроль в соответствующем подразделении Администрации по работе с обращениями граждан.

В ходе совещания Лукашенко назвал свою Администрацию главным политическим штабом и отметил, что она должна быть в авангарде обновления работы всех государственных органов, став примером этого обновления и оптимизации. Белорусский лидер напомнил о том, что задачи на самых главных направлениях можно и нужно решать меньшими силами.

"Вы должны вырабатывать и аккумулировать самые передовые идеи, которые очень нужны для развития нашего государства. Порой этих идей предостаточно в нашем обществе. Последний разговор — как раз свидетельство тому", — сказал Лукашенко.

Чуть более месяца назад, при назначении руководства Администрации, белорусский лидер поставил задачу реформировать этот орган власти, чтобы повысить эффективность работы, в том числе и с обращениями граждан.

Поручение Александра Лукашенко о кадровом обновлении государственного аппарата слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Решать задачи меньшими силами и с "горящими глазами" — Александр Лукашенко провел совещание с руководством Администрации президента и поставил задачу...

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