В усадьбе Козел-Поклевских в минувшую субботу играла музыка, шуршали длинные подолы юбок, раздавался приглушенный перчатками звук аплодисментов: в просторных залах усадьбы проходил тематический бал. Гости были одеты строго по моде второй половины 1820-х годов, а в обязательную танцевальную программу входили экосезы, кадриль, контрданс и, конечно же, вальс.

Как театр начинается с вешалки, так и исторический бал начинается с тщательной подготовки. Строгий дресс-код обязывал гостей щепетильно отнестись к своему внешнему виду. Дамам следовало отдать предпочтение платью с глубоким декольте, короткими пышными рукавами и естественным уровнем талии. Мода того времени диктовала обильно украшать одежду цветами, лентами и бантами, а для создания идеального силуэта требовалось надевать корсет. Такие платья, как правило, уникальны: их шьют сами девушки либо они делаются на заказ. Кавалерам же предписывалось явиться в темном фраке и брюках (либо кюлотах), поощрялось наличие нарядного жилета, а также шейного платка. Военный или гражданский мундиры тоже были уместны. Обувь для участников бала следовало подбирать не только с учетом исторической достоверности, но и особенностей напольного покрытия помещения: туфли без каблука на мягкой плоской подошве — идеальный вариант.

За пару часов до начала мероприятия в дамской гардеробной суета: создание образа требует времени. К слову, из соседнего Бобруйска были приглашены парикмахеры, чтобы помочь девушкам выглядеть в этот день достойно. Прическа — один из составляющих элементов образа той эпохи, который не стоит игнорировать. Модницы в середине 20-х годов XIX века носили высокие пучки, строгий пробор и игривые кудри по бокам. Как говорят мастера, справиться с исторической прической сможет не каждый парикмахер.

Музыкальное сопровождение бала проходило в исполнении инструментального трио Doux Souvenir. Кроме обязательной танцевальной программы предусматривались танцы по желанию гостей: они могли написать о своих предпочтениях в блокнотах, которые передавались ведущему. В середине программы всех пришедших ждал небольшой банкет.

Дворцово-парковый ансамбль располагается на территории колледжа, а усадьба имеет целых два названия — Козел-Поклевского и Готовского. Они соответствуют фамилиям последних досоветских владельцев имения. К слову, сейчас там полностью закончены реставрационные работы, а прекрасный эклектичный дворец принимает гостей и приглашает на экскурсии.