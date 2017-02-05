МИНСК, 6 фев — Sputnik. "Тройка" Иран-Россия-Турция провела в Астане успешную встречу по согласованию механизма контроля за перемирием в Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя сил ООН в Южном Ливане Милош Стругар.

В понедельник в столице Казахстана закончилось первое заседание совместной оперативной группы России, Турции и Ирана по контролю за перемирием в Сирии, оно продолжалось около шести часов. Сообщалось, что стороны согласовали механизм контроля за перемирием в Сирии на 90%, небольшие разногласия имеются лишь по поводу формулировок.

"Конечно же, она успешная", — заявил Ливане Милош Стругар ответ на соответствующий вопрос.

Представитель организации отказался от дальнейших комментариев, сославшись на то, что ООН не является полноправным участником встречи.

Комментарий Лаврова

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Иран, Россия и Турция обсудят в Астане вопрос формирования делегаций Дамаска и вооруженной оппозиции для политических переговоров по Сирии.

"Сегодняшняя встреча в Астане посвящена, прежде всего, той части достигнутых ранее договоренностей, в которых идет речь о функционировании совместной оперативной группы стран-гарантов, которая призвана контролировать соблюдение всеми сторонами режима прекращения огня. Прежде всего, военные, но с участием дипломатов, обсудят, как лучше наладить четкую работу такого механизма. Имеется также в виду поговорить и о подготовке к следующему шагу, подготовке к участию правительства и отрядов вооруженной оппозиции в формировании делегации для политических переговоров, в том числе переговоров по подготовке конституции для последующего обсуждения всеми политическими силами и для стимулирования межсирийского инклюзивного процесса", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы.

Он напомнил, что ранее РФ предложила проект конституции и четко заявила о том, что "это никакое не навязывание, а попытка стимулировать диалог, который, к сожалению, оставаясь под эгидой исключительно женевского процесса, никуда не двигался и не созывался".

"Мы уже видим, что наша инициативная позиция уже стимулировала мыслительный процесс и в правительстве, и в оппозиционных кругах, в том числе и по конституционной реформе. Так что надеемся, что следующий шаг, после того, как сегодня в Астане будет согласован механизм работы специальной оперативной группы по контролю за прекращением огня, следует и в политической сфере", — добавил Лавров.

По его словам, Москва будет приветствовать расширение круга вооруженных группировок, которые присоединятся к перемирию в Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы будет приветствовать расширение круга вооруженных группировок, которые сделают то же самое (присоединятся к перемирию в Сирии — Sputnik)", — сказал он.

По словам Лаврова, перед встречей по Сирии в Астане, которая состоялась 23 января, "наши иорданские коллеги договорились с несколькими отрядами из так называемого южного фронта, на которые Иордания имеет влияние, что они тоже присоединяются к договоренности о прекращении огня".

Договоренность о создании трехстороннего механизма для контроля режима прекращения огня в Сирии была достигнута странами-гарантами (Иран, Россия, Турция) на переговорах в Астане по сирийскому урегулированию 23-24 января.

Минобороны России заявило ранее, что такие встречи в Астане будут регулярными. В свою очередь, глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов назвал встречу в понедельник продолжением "астанинского процесса" урегулирования ситуации в Сирии.