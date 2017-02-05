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Пьяный житель Мяделя въехал в сугроб и остановил для помощи автобус, в котором ехал милиционер
Утром 5 февраля житель Кривичей Мядельского района ехал на Citroen в Молодечно. Вблизи деревни Кутьки под Вилейкой он съехал на обочину в сугроб и не смог выбраться.
Как рассказал «
Сначала мужчина пояснял, что за рулем Citroen ехала его девушка, а он следовал за ней на другом автомобиле. Затем он увидел свою машину на обочине и остановился. А его девушка якобы уехала на попутке в Молодечно.
Позже мужчина сознался, что накануне находился на вечере встреч выпускников в Вилейском районе. Там он выпивал и поссорился со своей любимой женщиной. А утром решил помириться, поэтому и отправился в Молодечно, рассказал Николай Третьяк.
Результаты медосвидетельствования показали 0,8−0,9 промилле алкоголя. На нарушителя составили административный протокол. На Citroen наложен арест.
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На нарушителя составили административный протокол. На его Citroen наложен арест.
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