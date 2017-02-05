Утром 5 февраля житель Кривичей Мядельского района ехал на Citroen в Молодечно. Вблизи деревни Кутьки под Вилейкой он съехал на обочину в сугроб и не смог выбраться.

Как рассказал « Край.бай» инспектор ДПС ОГАИ Вилейского РОВД Николай Третьяк, водитель 1975 года рождения в надежде на помощь остановил пассажирский автобус Молодечно — Вилейка. Однако не ожидал встречи с сотрудником милиции, который ехал на работу из пригорода и остался с водителем до приезда ГАИ.

Сначала мужчина пояснял, что за рулем Citroen ехала его девушка, а он следовал за ней на другом автомобиле. Затем он увидел свою машину на обочине и остановился. А его девушка якобы уехала на попутке в Молодечно.

Позже мужчина сознался, что накануне находился на вечере встреч выпускников в Вилейском районе. Там он выпивал и поссорился со своей любимой женщиной. А утром решил помириться, поэтому и отправился в Молодечно, рассказал Николай Третьяк.

Результаты медосвидетельствования показали 0,8−0,9 промилле алкоголя. На нарушителя составили административный протокол. На Citroen наложен арест.