﻿ Пьяный житель Мяделя въехал в сугроб и остановил для помощи автобус, в котором ехал милиционер. 21.by
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Пьяный житель Мяделя въехал в сугроб и остановил для помощи автобус, в котором ехал милиционер

06.02.2017 14:49 — Разное | Tut.by  
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Утром 5 февраля житель Кривичей Мядельского района ехал на Citroen в Молодечно. Вблизи деревни Кутьки под Вилейкой он съехал на обочину в сугроб и не смог выбраться.

Как рассказал «Край.бай» инспектор ДПС ОГАИ Вилейского РОВД Николай Третьяк, водитель 1975 года рождения в надежде на помощь остановил пассажирский автобус Молодечно — Вилейка. Однако не ожидал встречи с сотрудником милиции, который ехал на работу из пригорода и остался с водителем до приезда ГАИ.

Сначала мужчина пояснял, что за рулем Citroen ехала его девушка, а он следовал за ней на другом автомобиле. Затем он увидел свою машину на обочине и остановился. А его девушка якобы уехала на попутке в Молодечно.

Позже мужчина сознался, что накануне находился на вечере встреч выпускников в Вилейском районе. Там он выпивал и поссорился со своей любимой женщиной. А утром решил помириться, поэтому и отправился в Молодечно, рассказал Николай Третьяк.

Результаты медосвидетельствования показали 0,8−0,9 промилле алкоголя. На нарушителя составили административный протокол. На Citroen наложен арест.

 
 
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На нарушителя составили административный протокол. На его Citroen наложен арест.

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