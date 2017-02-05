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"Найди питона": охотник на змей показал мастерство маскировки

06.02.2017 14:48 — Разное | Tut.by  
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Ромбический питон спрятался между горшками настолько хорошо, что рассмотреть его получится только с большим трудом. Фотография-«загадка» появилась в Facebook-аккаунте Службы отлова змей района Саншайн-Кост в Австралии, на снимок обратило внимание издание Daily Mail.


Изображение: Sunshine Coast Snake Catchers 24/7 / facebook.com

«Верьте или нет, но позади одного из этих горшков свернулся 1,8-метровый ромбический питон, — написали представители службы. — Хороший пример того, насколько хорошо они могут прятаться. Если вы увидели здесь змею, поделитесь картинкой с друзьями и проверьте, справятся ли они».

Кликните здесь, чтобы увидеть, где питон

Ромбические питоны (Morelia spilota, иногда их называют ковровыми змеями) достигают 2,7 — 3 метров в длину. Они широко распространены в Австралии. Обычно питоны живут на земле или деревьях, однако иногда поселяются в крышах домов или на пастбищах скота. Питаются такие питоны опоссумами, крысами и птицами, иногда употребляют в пищу мясо домашних кошек и маленьких собак.

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Ромбический питон спрятался между горшками настолько хорошо, что рассмотреть его можно было с большим трудом.

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