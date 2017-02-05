Пассажирские, грузовые и военные самолеты в будущем могут начать облетать не только потенциально опасные для безопасного полета погодные явления, но и такие образования, которые сегодня не отслеживаются никакими службами. Речь идет об «облаках радиации», обнаруженных специалистами NASA во время исследовательских полетов. Результаты исследований NASA опубликованы в журнале Space Weather, а краткое ее изложение приводит издание N+1.



Фото: jessedouglas / flickr / nplus1.ru

Современным самолетам во время полета иногда приходится отклоняться от заранее намеченного курса. Это необходимо делать по разным причинам, включая облет стороной грозового фронта или уклонение от зон повышенной турбулентности. Для раннего предупреждения о неблагоприятных погодных условиях, попадание в которые в лучшем случае может привести к сильному увеличению расхода топлива, используются метеорологические радары на земле и на борту самолетов.

Во время своего нового исследования специалисты NASA обнаружили, что помимо традиционных погодных явлений, в полете могут встречаться зоны, в которых радиационный фон значительно повышен. Во время исследования по программе ARMAS (Automated Radiation Measurements for Aerospace Safety, автоматическое измерение излучения для аэрокосмической безопасности) самолеты NASA выполнили 213 полетов в 2013—2016 годах. Они были оборудованы системами измерения излучения в режиме реального времени.

В подавляющем большинстве полетов рост уровня радиации по мере набора высоты укладывался в норму — по сравнению с земной поверхностью уровень излучения удваивается каждые два километра. По количеству полученной пассажирами радиации один полет продолжительностью 12,5 часов на высоте 11 тысяч метров сопоставим с рентгеновским исследованием органов грудной клетки. В шести полетах самолеты NASA зафиксировали значительное увеличение излучения, иногда вдвое превышавшее нормальный для этой высоты фон.

По данным американских исследователей, зафиксированные во время полетов всплески радиоактивности совпали с геомагнитными бурями. В интервью журналу New Scientist один из участников программы ARMAS Кент Тобиска отметил, что во время геомагнитных бурь могут высвобождаться электроны из радиационного пояса Земли, которые затем «сталкиваются с атомами и молекулами азота и кислорода, порождая вторичное и третичное излучение, вероятнее всего, в форме гамма-излучения».

Про повышение уровня радиации с увеличением высоты было известно и раньше, однако этому вопросу пристального внимания до сих пор не уделялось. Современные пассажирские самолеты оснащены приборами измерения радиоактивного фона, данные с которых снимаются и анализируются после каждого полета. Обычно уровень излучения на одной и той же высоте больше у полюсов и меньше на экваторе и не представляет серьезной угрозы для жизни и здоровья пассажиров.

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