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Тренеры Беларуси и еще 3 сборных не подписали петицию к IBU об ужесточении наказания за допинг

06.02.2017 15:17 — Разное | Tut.by  
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Тренеры сборных Норвегии, Беларуси, Латвии и Польши не подписались под требованиями к Международному союзу биатлонистов (IBU) ужесточить наказание за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщил глава Союза биатлонистов Норвегии Эрленд Шлоквик, слова которого приводит норвежский телеканал NRK.

Глава Союза биатлонистов Норвегии Эрленд Шлоквик. Фото: NORGES SKISKYTTERFORBUND

В январе в немецком Рупольдинге прошла встреча биатлонистов, в результате которой более 160 спортсменов из разных стран, в том числе и россияне, подписали петицию с требованиями к IBU принимать более жесткие меры по борьбе с допингом.

— Мы написали отдельное письмо (в IBU) 22 декабря, в котором изложили некоторые требования из этой петиции. Тренеры думали, что свое мнение они уже высказали. Но, наверное, нам все же следовало бы подписать общую петицию, — сказал Шлоквик.

Он понимает, что на отсутствие подписей норвежских специалистов может последовать реакция, но не переживает по этому поводу.

— Но все спортсмены и тренеры согласны с содержанием петиции и поддерживают предложения, изложенные в ней, — сказал Шлоквик.

Единственный представитель Норвегии, подписавший обращение, — восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален, отмечает Sports.ru.

В письме к Международному союзу биатлонистов были изложены такие требования:

1. Уменьшение квот для федераций, спортсмены которых замешаны в допинг-скандалах, на Олимпиаде, чемпионате и Кубке мира.

2. Увеличение штрафа для федераций до миллиона евро.

3. Увеличение срока дисквалификации до 8 лет.

В конце января в итальянском Антхольце прошло экстренное заседание исполкома организации, на котором обсуждались результаты расследования рабочей группы IBU по поводу доклада комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена. Исполком IBU постановил оставить в силе дисквалификации двух российских спортсменов, дела которых расследует Международный олимпийский комитет. Также IBU постановил закрыть дела по 22 спортсменам из-за отсутствия достаточных доказательств, а по другим семи продолжить расследование.

 
 
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В январе прошла встреча биатлонистов, в результате которой более 160 спортсменов из разных стран подписали петицию с требованиями к IBU принимать более жесткие меры...

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