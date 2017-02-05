Тренеры сборных Норвегии, Беларуси, Латвии и Польши не подписались под требованиями к Международному союзу биатлонистов (IBU) ужесточить наказание за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщил глава Союза биатлонистов Норвегии Эрленд Шлоквик, слова которого приводит норвежский телеканал NRK .

Глава Союза биатлонистов Норвегии Эрленд Шлоквик. Фото: NORGES SKISKYTTERFORBUND

В январе в немецком Рупольдинге прошла встреча биатлонистов , в результате которой более 160 спортсменов из разных стран, в том числе и россияне, подписали петицию с требованиями к IBU принимать более жесткие меры по борьбе с допингом.

— Мы написали отдельное письмо (в IBU) 22 декабря, в котором изложили некоторые требования из этой петиции. Тренеры думали, что свое мнение они уже высказали. Но, наверное, нам все же следовало бы подписать общую петицию, — сказал Шлоквик.

Он понимает, что на отсутствие подписей норвежских специалистов может последовать реакция, но не переживает по этому поводу.

— Но все спортсмены и тренеры согласны с содержанием петиции и поддерживают предложения, изложенные в ней, — сказал Шлоквик.

Единственный представитель Норвегии, подписавший обращение, — восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален, отмечает Sports.ru .

В письме к Международному союзу биатлонистов были изложены такие требования:

1. Уменьшение квот для федераций, спортсмены которых замешаны в допинг-скандалах, на Олимпиаде, чемпионате и Кубке мира.

2. Увеличение штрафа для федераций до миллиона евро.

3. Увеличение срока дисквалификации до 8 лет.

В конце января в итальянском Антхольце прошло экстренное заседание исполкома организации, на котором обсуждались результаты расследования рабочей группы IBU по поводу доклада комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена. Исполком IBU постановил оставить в силе дисквалификации двух российских спортсменов, дела которых расследует Международный олимпийский комитет. Также IBU постановил закрыть дела по 22 спортсменам из-за отсутствия достаточных доказательств, а по другим семи продолжить расследование.