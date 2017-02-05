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Тренеры Беларуси и еще 3 сборных не подписали петицию к IBU об ужесточении наказания за допинг
Тренеры сборных Норвегии, Беларуси, Латвии и Польши не подписались под требованиями к Международному союзу биатлонистов (IBU) ужесточить наказание за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщил глава Союза биатлонистов Норвегии Эрленд Шлоквик, слова которого приводит норвежский телеканал
В январе в немецком Рупольдинге
— Мы написали отдельное письмо (в IBU) 22 декабря, в котором изложили некоторые требования из этой петиции. Тренеры думали, что свое мнение они уже высказали. Но, наверное, нам все же следовало бы подписать общую петицию, — сказал Шлоквик.
Он понимает, что на отсутствие подписей норвежских специалистов может последовать реакция, но не переживает по этому поводу.
— Но все спортсмены и тренеры согласны с содержанием петиции и поддерживают предложения, изложенные в ней, — сказал Шлоквик.
Единственный представитель Норвегии, подписавший обращение, — восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален, отмечает
В письме к Международному союзу биатлонистов были изложены такие требования:
1. Уменьшение квот для федераций, спортсмены которых замешаны в допинг-скандалах, на Олимпиаде, чемпионате и Кубке мира.
2. Увеличение штрафа для федераций до миллиона евро.
3. Увеличение срока дисквалификации до 8 лет.
В конце января в итальянском Антхольце прошло
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В январе прошла встреча биатлонистов, в результате которой более 160 спортсменов из разных стран подписали петицию с требованиями к IBU принимать более жесткие меры...
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