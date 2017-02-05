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Ананич: Белорусы доверяют своим СМИ больше, чем зарубежным

06.02.2017 15:43 — Разное | Ежедневник  
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Ананич: Белорусы доверяют своим СМИ больше, чем зарубежным

фото: ctv.by

Министр информации Лилия Ананич рассказала, что, по данным Центра социологических и политических исследований БГУ, доверие белорусов к национальным СМИ выше, чем к зарубежным.

Как сообщила она на заседании коллегии Мининформа, исследования центра свидетельствуют, что «граждане нашей страны отдают предпочтение в получении информации национальным СМИ».

«Это касается вопросов массово-политической тематики, экономики, экологии, культуры. Сохраняются рейтинги доверия национальным СМИ, и они значительно выше, нежели российским, зарубежным», — цитирует чиновницу государственное информагентство БЕЛТА.

Ананич призвала руководителей государственных СМИ задействовать все резервы для сохранения подписных тиражей.

Она также положительно оценила, как государственные СМИ республиканского и регионального уровней развивали свою деятельность в интернете в 2016 году, пишет БелаПАН.

По мнению министра, 2016 год для медиасферы был «насыщенным, творческим и динамичным». Средства массовой информации в прошлом году работали «на консолидацию общества и выполнение общественно-политических, социально-экономических задач, стоящих перед страной», считает она.

В прошлом году выполнены принятые ранее программы по книгоизданию, белорусская книжная продукция широко была представлена за рубежом. В 2017 году культ чтения книги, сказала чиновница, должен пропагандироваться как можно шире.

«В год празднования 500-летия белорусского книгопечатания мы ставим задачу, чтобы каждый торговый объект в нашей системе был своеобразной площадкой пропаганды книги и чтения», — заявила Ананич.

 
 
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Министр информации Лилия Ананич рассказала, что, по данным Центра социологических и политических исследований БГУ, доверие белорусов к национальным СМИ выше, чем...

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