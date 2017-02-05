По информации Нацбанка Беларуси, увеличение ЗВР произошло благодаря поступлениям средств от продаж облигаций в иностранной валюте, покупке валюты на торгах, а также взиманию пошлин за экспорт нефти. При этом существовали факторы, которые сдерживали рост ЗВР, такие как плановое погашение государством внешних и внутренних обязательств.

Рост золотовалютных резервов говорит о том, что в стране продолжается сокращение спроса на импорт в связи с падением реальных доходов, но это сокращение минимальное, сообщил на радио Sputnik Беларусь экономический эксперт, заведующий кафедрой финансов международного университета МИТСО Вячеслав Ярошевич.



© Sputnik Олег Ласточкин Золотовалютные резервы Беларуси продолжили рост

"Рост на 57 миллионов не надо воспринимать, как нечто глобальное. У нас резервы всегда находились на достаточно низком уровне по отношению к тем нормам, которые приняты в мире. Это трехмесячный объем импорта — у нас это очень редко достигалось. Тем не менее новость позитивная, и она отражает динамику операций на белорусской валютной бирже", — сказал Ярошевич.

Эксперт отметил позитивную тенденцию — белорусский рубль продолжает укреплять свои позиции, а стабилизация на валютном рынке сама по себе является достижением.

"Идет тенденция на стабилизацию рынка. И недавнее заявление Национального банка о том, что будет продолжена либерализация в части условий обязательной продажи валюты или отмены этих условий, это сигнал позитивный, в том числе и всем участникам в Беларуси, а не только извне", — уточнил эксперт.

По словам Ярошевича, рядовым гражданам уже пора привыкнуть к идее дедолларизации. Это совершенно правильная политика, направленная на то, чтобы снизить зависимость граждан от доллара США как какого-то ориентира.

"У нас сильна привычка все измерять в долларах, и чем быстрее мы от нее избавимся, тем лучше, потому что для нашей мало открытой экономики это пагубная тенденция. Мы и так уязвимы к внешним условиям, а если еще все наше население готово в любой момент броситься к обменникам при любых проблемах, лучше от этого не становится с точки зрения экономической безопасности. Пора привыкать доверять белорусскому рублю", — констатировал эксперт.

Комментарий заведующего кафедрой финансов международного университета МИТСО Вячеслава Ярошевича о росте золотовалютных резервов и укреплении белорусского рубля слушайте на радио Sputnik Беларусь.