МИНСК, 6 фев — Sputnik. Демонтаж последней ядерной военной базы СССР начался на территории Латвии, недалеко от города Гулбене, передает Sputnik Латвия .



© Sputnik Владимир Астапкович Лукашенко уверен, что в мире не дойдет до применения ядерного оружия

Работы по сносу начались на базе "Двина Р12", на территории которой на 32-метровой глубине залегают четыре ракетные шахты. По информации агентства, база будет демонтирована и переработана в бетонный щебень. Отмечается, что демонтаж займет примерно шесть месяцев, а затраты составят около 200 тысяч евро.

Агентство приводит слова Мариуша Малниекса, владельца компании "Демонтажа", он отметил, что десятиэтажный объект, разделенный на несколько уровней, построен из очень прочного бетона.

В шахтах "Двины Р12" размещались баллистические ракеты Р12, предназначенные для доставки ядерных боеголовок мощностью две с половиной мегатонны на расстояние около трех тысяч километров.

Во времена Советского Союза на территории Латвии были построены 12 военных баз, где находились ракеты с ядерными боеголовками, пять из них были подземными. 11 военных баз ранее были снесены.