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Последнюю ядерную военную базу СССР демонтируют в Латвии

06.02.2017 15:44 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 фев — Sputnik. Демонтаж последней ядерной военной базы СССР начался на территории Латвии, недалеко от города Гулбене, передает Sputnik Латвия.

Последнюю ядерную военную базу СССР демонтируют в Латвии
© Sputnik Владимир Астапкович
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Работы по сносу начались на базе "Двина Р12", на территории которой на 32-метровой глубине залегают четыре ракетные шахты. По информации агентства, база будет демонтирована и переработана в бетонный щебень. Отмечается, что демонтаж займет примерно шесть месяцев, а затраты составят около 200 тысяч евро.

Агентство приводит слова Мариуша Малниекса, владельца компании "Демонтажа", он отметил, что десятиэтажный объект, разделенный на несколько уровней, построен из очень прочного бетона.

В шахтах "Двины Р12" размещались баллистические ракеты Р12, предназначенные для доставки ядерных боеголовок мощностью две с половиной мегатонны на расстояние около трех тысяч километров.

Во времена Советского Союза на территории Латвии были построены 12 военных баз, где находились ракеты с ядерными боеголовками, пять из них были подземными. 11 военных баз ранее были снесены.

 
Теги: Минск
 
 
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Работы по сносу продлятся примерно полгода – военный объект будет переработан в бетонный щебень.

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