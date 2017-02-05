Игровая программа 17-го тура растянулась на четыре дня, каждый из которых проходил либо под знаком принципиальных матчей, либо принес довольно неожиданные результаты. В целом команды не поскупились на голы и наколотили за тур 52 мяча, выдав лишь один результат, где было оформлено менее 4 взятий ворот.

2 февраля

Начался 17-й тур в минском дворце спорта «Уручье». Здесь должен был состояться гвоздь тура — встреча «Столицы» и «Витэна». И календарь, словно наперед зная о статусе поединка, вынес его на отдельный день. Подогревал страсти и тот факт, что цвета «столичников» на данный момент защищают сразу 4 бывших игрока «Витэна» (Королишин, Крыкун, Лазюк и Щербаченя). В итоге игра не подкачала, и зрители увидели сразу 10 голов, а победу со счетом 6:4, да еще с чудо-голом Полякова, неудержимым Бето и образцовой командной игрой одержала «Столица».

А ещё:

• Сразу 7 игроков «Столицы» записали на свой счет как минимум по одному результативному действию, а все 6 столичных мячей были забиты разными игроками, включая гол вратаря Дмитрия Полякова и автогол защитника гостей Дунаева.

• Благодаря осечке «Витэна» отрыв «Столицы» от третьего места увеличился до 4 баллов.

3 февраля

Второй игровой день стартовал с того, что МАПИД дежурно разгромил ЦКК. «Домостроители» в первом тайме за четыре минуты забили Светлогорску три гола. Во второй половине встречи гости получили еще два (5:0) и вновь уехали домой ни с чем. МАПИД же воспользовался проигрышем «Витэна» и оказался в турнирной таблице на строку выше парней из Орши.

Далее следовала игра БЧ и ВРЗ. Гомельское дерби ожидалось с особым интересом, ведь лидерам чемпионата предстояло впервые сыграть без Клочко. Многие были уверены, что без своего бомбардира «вагоноремонтники» посыплются уже в первой игре с непростым соперником. Но не тут-то было. ВРЗ спокойно забил «железнодорожникам» три гола и сохранил свои ворота на замке. Итоговый счет 3:0 в пользу ВРЗ.

Также в пятницу в Борисове гостил «Лидсельмаш». Хозяева держались целый тайм, а во втором даже повели, но не прошло и минуты, как лидчане сравняли счет, а затем и вовсе вышли вперед. На последних минутах «Борисов-900» возродил интригу и пытался вырвать ничью, но вместо этого получил еще один мяч в свои ворота. Итоговый счет 4:2 в пользу «Лидсельмаша».

А ещё:

• Евгений Чернейко, на правах аренды перешедший из «Столицы» в ВРЗ, в первой же игре за новый клуб отметился забитым мячом.

• ВРЗ сохранил пятиочковый отрыв от второго места.

4 февраля

Суббота из всех игровых дней получилась самой интересной. Во-первых, «Гранит» сенсационно осадил очередного фаворита. На этот раз досталось «Дорожнику» (4:3). Как и неделей ранее (игра «Гранита» с МАПИДом) в матче минского и микашевичского клубов было много борьбы и голов, а интрига держалась до последних секунд. Но если «домостроители» сумели отобрать у неуступчивого «Гранита» хотя бы очко, то «Дорожник» остался ни с чем.

Во-вторых, в Гродно состоялось милицейское дерби между «УВД-Динамо» и «Охрана-Динамо». И здесь зрителям также не пришлось скучать: напряжение на площадке было настолько велико, что судейская бригада едва сдерживала игроков, то и дело порывавшихся доказать друг другу свое превосходство не только в игровом мастерстве. Однако боевая итоговая ничья 5:5, пожалуй, закономерный результат.

А ещё:

• «Дорожник» потерпел второе поражение подряд и опустился на четвертую позицию.

• «Гранит» в попытке дотянуться до плей-офф показывает феноменальные результаты (ничья с МАПИДом и победа над «Дорожником»), но до восьмой позицию по-прежнему далеко — 5 очков.

5 февраля

«Форте» гостил в Бресте. В прошлом туре могилевчане сумели остановить у себя дома «Столицу (ничья 1:1) и теперь хотели воспользоваться шансом, чтобы закрепить успех. В итоге это им удалось (победа 3:1). Что помогло могилевской команде обойти в турнирной таблице «Охрану-Динамо» и расположиться на 11-й позиции.

Закрывал тур поединок команд «АК Южный» и «Динамо-БНТУ». И те, и другие в нынешнем сезоне являются записными аутсайдерами, хотя «южане» в середине первого круга добирались даже до 8-й строки. В итоге именно они получили, возможно, последний шанс побороться за эту заветную позицию, разгромив минских оппонентов со счетом 5:2.

17-й тур

«Столица» 6−4 «Витэн»

МАПИД 5−0 ЦКК

БЧ 0−3 ВРЗ

«Борисов-900» 2−4 «Лидсельмаш»

«Дорожник» 3−4 «Гранит»

«УВД-Динамо» 5−5 «Охрана-Динамо»

«Аматар» 1−3 «Форте»

«АК Южный» 5−2 «Динамо-БНТУ».