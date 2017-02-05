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У Мінску затрыманы падазраваны ў крадзяжы грошай у абменным пункце
Фота: guvd.gov.by
У Мінску затрыманы падазраваны ў крадзяжы грошай у абменным пункце. Ім аказаўся 21-гадовы студэнт аднаго з ВНУ, інфармуе
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Фота: guvd.gov.by У Мінску затрыманы падазраваны ў крадзяжы грошай у абменным пункце. Ім аказаўся 21-гадовы студэнт аднаго з ВНУ, інфармуе прэс-служба УУС...
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