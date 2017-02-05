Премьерный фильм ужасов « Звонки » не смог стать лидером ни минского, ни американского прокатов. Как и неделю назад, в лидерах блокбастер «Притяжение» и триллер «Сплит» соответственно. Подробнее о кассовых сборах — в обзоре AFISHA.TUT.BY.





Фильм « Притяжение » заработал в Минске очередные 56 тысяч белорусских рублей — это первое место проката. Общие сборы российского блокбастера достигли почти 7 миллионов долларов.

Второе место в столице занял мультфильм « Балерина », сборы проекта составили 29,5 тысячи рублей.

На третьем месте в Минске расположился мюзикл « Ла-ла Ленд ». Фильм добавил в копилку еще 29 тысяч рублей. При этом музыкальная картина целый месяц не покидает топ-5 столичного проката.





Премьерный хоррор « Звонки » заработал 22 тысячи рублей, заняв четвертую позицию. В США ужастик заработал 13 миллионов долларов — это вторая строчка проката. При этом фильм получил средние рейтинги. Так, AFISHA.TUT.BY считает, что:





— Предсказать, когда начнется самое страшное, в «Звонках» можно, не прибегая к помощи участников «Битвы экстрасенсов». Складывается впечатление, что режиссер Гутьеррес слыхом не слыхивал про то, как создавать пугающую атмосферу и воздействовать на зрителя чем-то, кроме изрядно поднадоевших скримеров.

Пятое место в Минске занял проект « Великая стена », заработав 21 тысячу белорусских рублей.





Необычно долго (три недели кряду) на первом месте американского проката держится триллер «Сплит» М. Найта Шьямалана. За очередной уикенд фильм заработал 14,6 миллиона долларов. При этом в конкурентах картины были названные «Звонки» и продолжение боевика «ХХХ». Мировые сборы «Сплита» на данный момент составляют 142 миллиона долларов при бюджете всего в 9 миллионов — очевидный успех.

Стоит также отметить слабый старт мелодрамы « Космос между нами », которая в стартовые выходные заработала 3,8 миллиона долларов при бюджете в 30 миллионов.

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