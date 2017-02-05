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Американский хоррор не смог обогнать российский блокбастер в минском прокате
Премьерный фильм ужасов «
Фильм «
Второе место в столице занял мультфильм «
На третьем месте в Минске расположился мюзикл «
Премьерный хоррор «
— Предсказать, когда начнется самое страшное, в «Звонках» можно, не прибегая к помощи участников «Битвы экстрасенсов». Складывается впечатление, что режиссер Гутьеррес слыхом не слыхивал про то, как создавать пугающую атмосферу и воздействовать на зрителя чем-то, кроме изрядно поднадоевших скримеров.
Пятое место в Минске занял проект «
Необычно долго (три недели кряду) на первом месте американского проката держится триллер «Сплит» М. Найта Шьямалана. За очередной уикенд фильм заработал 14,6 миллиона долларов. При этом в конкурентах картины были названные «Звонки» и продолжение боевика «ХХХ». Мировые сборы «Сплита» на данный момент составляют 142 миллиона долларов при бюджете всего в 9 миллионов — очевидный успех.
Стоит также отметить слабый старт мелодрамы «
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Премьерный фильм ужасов "Звонки" не смог стать лидером ни минского, ни американского прокатов. Как и неделю назад, в лидерах блокбастер "Притяжение" и триллер "Сплит"...
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