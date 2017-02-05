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Футболист из США прибыл на просмотр в брестское "Динамо"

06.02.2017 16:38 — Разное | Tut.by  
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18-летний американский полузащитник Коннор Пресли прибыл на просмотр в тренировочный лагерь «Динамо-Брест», сообщает официальный сайт клуба.


Коннор Пресли. Фото: dynamo-brest.by

Футболист родился 7 апреля 1998 года в Остине, штат Техас. В 2014 году присоединился к академии «Далласа», после чего принимал участие в тренировочных лагерях нескольких английских клубов, а также португальской «Бенфики».

Последним местом пребывания Коннора был лондонский «Тоттенхэм», с которым он не подписал контракт исключительно из-за непопадания под требования английской программы развития молодых талантов, так как не был заигран ни за одну из американских сборных.

В ближайшее время тренерскому штабу «Динамо-Брест» предстоит оценить возможности молодого футболиста и принять решение относительно его перспектив в составе команды.

Между тем 5 февраля футболисты брестского «Динамо» провели первый спарринг на турецком сборе, завершившийся минимальным поражением от «Газиантепспора» — 0:1.

Состав «Динамо-Брест»

1-й тайм: Кужаль, Алисейко, Гаврилович, Аврамия, Витус, Букаткин, Торрес, Чиж, Осучукву, Побудей, Фамейе.

2-й тайм: Кужаль (Малерб, 62'), Тымонюк, Легчилин, Лебедев, Иванов, Седько, Герман, Демешко, Василюк, Пресли, Диксон.

Следующий товарищеский матч брестчане проведут 7 февраля против «Приштины» из Косово.

 
Теги: Брест
 
 
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Последним местом пребывания Коннора был лондонский "Тоттенхэм", с которым он не подписал контракт исключительно из-за непопадания под требования английской...

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