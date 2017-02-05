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На границе Латвии с Россией установлено уже 23 километра забора
06.02.2017 16:32 — Разное | Ежедневник
фото: Reuters
На границе Латвии с Россией уже установлено 23 километра забора для задержания нелегальных иммигрантов, рассказала пресс-секретарь Государственной пограничной охраны (ГПО) Евгения Позняк.
Работы по строительству забора начаты в 2015 году, и их планируется завершить до 2019 года. В настоящее время на границе оборудована приграничная полоса длиной 65 км. В 2017 году на обустройство границы выделено 6,3 млн евро, на которые планируется оборудовать приграничную полосу длиной 150 км и построить 60 км забора, сообщила Позняк. Минимальная высота забора составит 2,7 м, включая колючую проволоку, пишет
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На границе Латвии с Россией уже установлено 23 километра забора для задержания нелегальных иммигрантов, рассказала пресс-секретарь Государственной пограничной...
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