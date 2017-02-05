Между Белорусской федерацией футбола и Федерацией футбола Македонии достигнута договоренность о проведении товарищеского матча национальных сборных, сообщает официальный сайт АБФФ.



Фото: abff.by

Поединок состоится 28 марта в Македонии в городе Скопье на стадионе «Филип II». Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по местному времени.

Сборная Македонии в квалификации к чемпионату мира 2018 года выступает в отборочной группе «B» и после четырех туров занимает в ней последнее место. Македонцы уступили сборным Албании, Израиля, Италии и Испании.

В рейтинге ФИФА на данный момент сборная Македонии занимает 162-ю строку.

Ранее сборные Беларуси и Македонии пересекались в квалификации чемпионата Европы 2016 года. В марте 2015-го белорусы победили на выезде со счетом 2:1, затем в ноябре соперники разошлись миром (0:0) на «Борисов-Арене».

Эти матчи белорусы проводили под руководством рулевого Александра Хацкевича, который в начале декабря 2016-го года был уволен с поста главного тренера. С тех пор эта должность остается вакантной, АБФФ ведет переговоры с кандидатами и пока не определилась с выбором.

Ближайший матч квалификации чемпионата мира-2018 сборная Беларуси проведет 25 марта в Стокгольме против команды Швеции, на 1 июня запланирован спарринг со Швейцарией, а 9 июня состоится домашний матч отбора к ЧМ-2018 против Болгарии.

Соперниками сборной Беларуси в квалификации к ЧМ-2018 в оставшихся матчах станут также команды Люксембурга (31 августа в гостях), Швеции (3 сентября дома), Голландии (7 октября дома), Франции (10 октября в гостях).

Турнирное положение в группе «А»:

1. Франция — 10 очков (4 матча; разница мячей 7−2)

2. Голландия — 7 (4; 8−4)

3. Швеция — 7 (4; 6−3),

4. Болгария — 6 (4; 6−10)

5. Беларусь — 2 (4; 2−6)

6. Люксембург — 1 (4; 5−9).

Прямые путевки в финальную стадию ЧМ-2018 от Европы получат победители 9 отборочных групп по итогам двухкруговых турниров (дома и в гостях). Еще 4 пропуска в стыковых поединках разыграют 8 лучших команд среди занявших вторые места. Стыковые матчи пройдут в ноябре 2017 года.