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В Беларуси в 2017 году будут разрабатывать более 280 госстандартов

06.02.2017 17:24 — Разное | Ежедневник  
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В Беларуси в 2017 году будут разрабатывать более 280 госстандартов

фото: naviny.by

Утвержден План государственной стандартизации на 2017 год. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Государственного комитета по стандартизации.

План сформирован на основе предложений республиканских органов госуправления, технических комитетов по стандартизации, других организаций страны, передает БЕЛТА.

Согласно документу, в 2017 году предусмотрены разработки по 346 темам. Среди них - технический регламент Беларуси "Средства электросвязи. Безопасность", более 280 государственных стандартов (СТБ и ГОСТ) в различных отраслях экономики, из которых 189 будут гармонизированы с международными и европейскими стандартами.

Разработки, включенные в план, направлены на реализацию требований технических регламентов Евразийского экономического союза (Таможенного союза), государственных, научно-технических и отраслевых программ и будут способствовать повышению технического уровня и качества отечественной продукции, ее экспортного потенциала, устранению технических барьеров в торговле и защите интересов потребителей.

В частности, объектами стандартизации в 2017 году станут тракторы и машины, лифты, криогенные сосуды, бытовые электроприборы, информационные технологии, материалы для дорожного строительства, средства противопожарной защиты, лесоматериалы, ткани и текстильные материалы, лаки и краски, косметика, консервы фруктовые и овощные, хлеба и хлебобулочные изделия, текстиль, обувь, услуги, счетчики и теплосчетчики.

Ознакомиться с Планом государственной стандартизации на 2017 год можно на сайте Госстандарта.

 
 
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Утвержден План государственной стандартизации на 2017 год. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Государственного комитета по стандартизации.

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