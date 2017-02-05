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В 2016 году возросло количество зарегистрированных на территории Литвы торговых марок, дизайнов, патентов и полезных моделей

Большая часть патентов, зарегистрированных в Литве – это бытовые инновации (механика, химия, физика, транспорт, технологии). Однако всё больше новых "изобретений" регистрируется и в других областях, сообщает корреспондент BALTNEWS.lt со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что в 2016 году возросло количество зарегистрированных торговых марок, а также дизайнов – на 17% и 88% соответственно, в сравнении с 2015 годом. При этом прошений о регистрации патентов и полезных моделей стало больше на 28%.

Стоит напомнить, что президент Литвы Даля Грибаускайте ранее заявляла о том, что Литва должна стать "страной инноваций".

Как ранее писал портал BALTNEWS.lt, в Литве открылся самый большой в своём роде парк технологий и генерации оригинальных идей в Прибалтике, "Vilnius Tech Park".