Минчанка Елена Лопатина после сноса ее дома в районе Сельхозпоселка уже больше трех лет судится с компанией «Тамбаз». Одинокая женщина требует отдельную однокомнатную квартиру. Несмотря на решение суда, который признал это требование справедливым и законным, «Тамбаз» не спешит «обеспечить реализацию имущественных прав». Елене Лопатиной 85 лет и она рассчитывает на справедливость.





История этой судебной тяжбы началась еще в 2011 году, когда по решению Мингорисполкома дом по адресу ул. Амурская, 16 А попал под снос. Реализовать имущественные права собственников должен был застройщик — компания «Тамбаз». За сносимое жилье три собственника — Елена Лопатина, ее бывший муж и племянница Елена Николова - претендовали на три отдельные квартиры, а получили одну трехкомнатную по ул. Парниковая.





Такую компенсацию Елена Лопатина сочла несправедливой и обратилась в суд. За три года она уже прошла все инстанции. В итоге суд Фрунзенского района Минска в марте 2016 года постановил, что компания «Тамбаз» должен обеспечить реализацию имущественных прав собственников и предоставить не одну «трешку» на всех, а однокомнатную Елене Лопатиной и двухкомнатную — родственнице с ребенком (бывший муж Лопатиной умер).

— Мы сейчас на стадии исполнения решения суда Фрунзенского района Минска, рассказала адвокат Надежда Макарова, представляющая в суде интересы Елены Лопатиной. — Но у нас возникли проблемы с исполнением этого решения.

Дело в том, что чуда не случилось, и застройщик так и не предоставил квартиры. «Тамбаз» по-своему интерпретировал решение суда и предложил такую схему (ее озвучил и юрист застройщика в городском суде) — отселить Елену Лопатину и Елену Николову с жилплощади на Парниковой в арендное жилье на время, которое потребуется для продажи освободившейся трехкомнатной квартиры. За вырученные от продажи деньги застройщик планирует купить требуемые квартиры.

Такой вариант, конечно, не устроил Елену Иосифовну — квартиры продаются не быстро, и нет уверенности в том, что вырученных от продажи одной квартиры на Парниковой хватит на покупку двух отдельных. Так же не понятно, кто будет оплачивать это арендное жилье.





— Елена Иосифовна не доверяет уже застройщику, — говорит Надежда Макарова. — У нее на это есть все основания. После того, как суд Советского района Минска признал недействительным договор о выделении в качестве компенсации квартиры на Парниковой, «Тамбаз» уведомил Елену Иосифовну, что она должна покинуть эту квартиру. При этом дом ее уже к этому времени снесен. Ее готовы были выселить на улицу. Это было не очень порядочное решение.

Не торопятся исполнять решение Фрунзенского суда и судебные исполнители, ссылаясь на то, решение для них непонятно.





— Мы поедем к судебным исполнителям, — заявила после заседания городского суда адвокат Надежда Макарова. — Елена Иосифовна получила сегодня на руки определение суда по частной жалобе на судебных исполнителей, которые отказывали в исполнении решения суда. В определении городского суда четко говорится о том, что решение Фрунзенского суда ясное, и исполнители должны исполнять его в том виде, в котором они его получили.

Бывший сосед Елены Лопатины, Геннадий, который пришел поддержать ее на суде, говорит, что «на месте дома Елены Иосифовны „Тамбаз“ построил огромное 24-этажное здание на 400 квартир, получил прибыль, а для старого человека у него квартиры не нашлось. Она уже прошла все инстанции, но и сегодняшний суд не последний. Они чего ждут? На кран она залезть не сможет физически…»

Сама Елена Иосифовна в суде очень изложила свое требование так: «Я очень хочу иметь отдельную квартиру. У меня нет жилья, я одинока. Если у меня будет квартира, я смогу заключить договор с домом престарелых, чтобы меня досмотрели. Потом пусть забирают эту квартиру».