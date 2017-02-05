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МНС призывает не пить контрафактный алкоголь
06.02.2017 17:42 — Разное | Sputnik Беларусь
В январе 2017 года Госконтроль перекрыл канал ввоза в Беларусь из России спиртосодержащей жидкости, в составе которой содержался метанол в смертельной дозировке. Во многом эта жидкость была аналогична той, которая привела к многочисленным смертям в РФ.
© Фото: из личного архива Юрия Кардымона
Уже в феврале 2017 года в результате употребления стеклоомывателя с содержанием метанола
"Студент, 20 лет, отказ печени. Бизнесмен, 35 лет, отказ почек. Неизвестный, 50-60 лет, отказ поджелудочной. Причина смерти у всех одна — употребление алкогольной продукции неизвестного происхождения", — говорит в кадре человек в медицинской форме.
В ролике также отмечается, что за прошлый год в Беларуси 119 человек погибли после употребления напитков неизвестного происхождения.
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