В январе 2017 года Госконтроль перекрыл канал ввоза в Беларусь из России спиртосодержащей жидкости, в составе которой содержался метанол в смертельной дозировке. Во многом эта жидкость была аналогична той, которая привела к многочисленным смертям в РФ.



© Фото: из личного архива Юрия Кардымона КГК о задержании крупной партии опасного "Боярышника" из России

Уже в феврале 2017 года в результате употребления стеклоомывателя с содержанием метанола погибли три человека , этим вопросом сейчас занимается Следственный комитет.

"Студент, 20 лет, отказ печени. Бизнесмен, 35 лет, отказ почек. Неизвестный, 50-60 лет, отказ поджелудочной. Причина смерти у всех одна — употребление алкогольной продукции неизвестного происхождения", — говорит в кадре человек в медицинской форме.

В ролике также отмечается, что за прошлый год в Беларуси 119 человек погибли после употребления напитков неизвестного происхождения.