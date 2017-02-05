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Морозную и малооблачную погоду обещают синоптики на этой неделе, а при низкой температуре - интересные оптические явления.

"В первую половину недели ожидается настоящая зимняя морозная погода", - сообщила sb.by заместитель начальника службы Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Светлана Рыбакова.

" Осадков выпадет не много. Они в основном ожидаются по юго-западной полосе страны. На остальной территории Беларуси снежные осадки будут совсем небольшие. А вот температурный фон начнет понижаться", - сказала она.

Уже во вторник, 7 февраля, температура воздуха в течение суток составит минус 12-18 градусов мороза, ветер восточный и порывистый. Ночью при прояснениях до 22 градусов ниже нуля. В юго-западных районах температурный фон будет несколько выше - 8-11 градусов мороза.

8 февраля по юго-западной полосе республики ожидается снег, слабая метель, ветер восточный и порывистый. В течение суток температура составит 13-20 градусов мороза, по северо-востоку - 21-24. Это в основном Витебская и Могилевская области.

А при прояснениях столбик термометра ночью опустится даже до минус 25-28 градусов ниже нуля. И только в юго-западных районах - минус 9-12 градусов. Дневные температуры - от минус 9 по юго-западу до минус 17 по северо-востоку.

В четверг, 9 февраля, температурный фон останется такой же, но уже будет в основном без осадков, и лишь по юго-западу республики есть вероятность кратковременного снега.

10 февраля существенных осадков не ожидается. Ночью 12-19 градусов мороза, при прояснениях - 20-25. Дневная температура - минус 5-12.

К концу недели морозы немного ослабеют. В основном без осадков в выходные дни. Возможен небольшой снег по востоку страны. Ночью столбики термометра опустятся до минус 8-15 градусов ниже нуля, при прояснениях - до минус 20. Днем - 3-10 градусов мороза.