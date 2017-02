ВМС США официально вывели из состава флота авианосец USS Enterprise, крупнейший боевой корабль мира. Первая в истории американского флота церемония списания атомного авианесущего корабля состоялась третьего февраля 2017 года, сообщает официальный сайт военно-морских сил США.



Изображение: youtube.com

Размеры USS Enterprise действительно поражают: его длина составляет 342,4 м, а ширина — 78,4 м, это целый плавучий город, на борту которого размещается порядка 4800 человек.

USS Enterprisе стал первым и единственным кораблем своего проекта, несмотря на еще пять запланированных к постройке кораблей серии. В первую очередь — из-за своей высокой стоимости.

В ценах 1958 года, когда был заложен корабль — 450 миллионов долларов. USS Enterprise был спущен на воду в 1961 году и прослужил порядка 55 лет. Все это время корабль служил под девизом The First, the Finest («Первый и лучший»).

В ближайшее время с корабля сгрузят ядерное топливо, после чего авианосец разделают на металл, который планируется переплавить и использовать при постройке нового авианосца типа USS Gerald R. Ford. Примечательно, что новый авианосец также получит название USS Enterprise.