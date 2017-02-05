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Samsung Pay не спешит c запуском в Беларуси: официальный комментарий
В ближайшее время официальный запуск платежного сервиса Samsung Pay в Беларуси не планируется. Об этом 42.TUT.BY сообщил глава российского подразделения Samsung Mobile Аркадий Граф.
Топ-менеджер пояснил, что какой-либо работы в этом направлении пока не велось и четких планов у компании по вводу сервиса в Беларуси на данный момент нет.
При этом Samsung Pay набирает популярность в России. С помощью смартфонов Samsung совершено более миллиона транзакций, самая большая оплата была на сумму более 17 тысяч долларов.
В ходе интервью Граф также рассказал, что белорусы предпочитают смартфоны среднего-дорогого сегмента топовым флагманским устройствам, а также предпочитают покупать гаджеты через операторов. «Операторы в Беларуси более богатые, чем в России, показатель ARPU (доходность с абонента) у них больше, и они позволяют себе кредитовать покупку устройств, что не распространено в России», — отметил топ-менеджер.
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В ближайшее время запуск платежного сервиса Samsung Pay в Беларуси не планируется.
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