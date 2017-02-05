В ближайшее время официальный запуск платежного сервиса Samsung Pay в Беларуси не планируется. Об этом 42.TUT.BY сообщил глава российского подразделения Samsung Mobile Аркадий Граф.



Аркадий Граф. Фото: Дмитрий Смирнов, TUT.BY

Топ-менеджер пояснил, что какой-либо работы в этом направлении пока не велось и четких планов у компании по вводу сервиса в Беларуси на данный момент нет.

При этом Samsung Pay набирает популярность в России. С помощью смартфонов Samsung совершено более миллиона транзакций, самая большая оплата была на сумму более 17 тысяч долларов.

В ходе интервью Граф также рассказал, что белорусы предпочитают смартфоны среднего-дорогого сегмента топовым флагманским устройствам, а также предпочитают покупать гаджеты через операторов. «Операторы в Беларуси более богатые, чем в России, показатель ARPU (доходность с абонента) у них больше, и они позволяют себе кредитовать покупку устройств, что не распространено в России», — отметил топ-менеджер.

Samsung Pay — это мобильный платежный сервис, который позволяет расплачиваться смартфоном. В Samsung Pay используется сразу две технологии — NFC (Near Field Communication) и MST (Magnetic Secure Transmission), которые работают с большинством терминалов в мире. 29 сентября 2016 система Samsung Pay запустилась в России и начала работать в Беларуси у обладателей карт российских банков и виртуальных карточек. В ноябре 2016 года в белорусском офисе Samsung подтвердили, что система будет запущена в Беларуси, но «не в этом году».