На завершающей игре сезона Национальной футбольной лиги, известной также как Супербоул, киностудии традиционно представляют трейлеры грядущих фильмов. В этом году студия Disney, к примеру, опубликовала второй трейлер «Пиратов Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки». В новом ролике появляются капитан Джек Воробей (Джонни Депп) и Уилл Тернер (Орландо Блум).

«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»

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В новом проморолике пятой части фильма появились главные герои первых трех серий ленты — Джек Воробей, которого играет Джонни Депп, и Уилл Тёрнер в исполнении Орландо Блума. Вместе с командой они противостоят пиратам-призракам, сбежавшим из Дьявольского треугольника. В картине также играют: Хавьер Бардем, Джеффри Раш, Кая Скоделарио, Стивен Грэм и Брентон Туэйтс.

Премьера пятых «Пиратов Карибского моря» запланирована на 26 мая 2017 года.

«Стражи Галактики. Часть 2»

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В сиквеле картины «Стражи Галактики» герои должны будут раскрыть одну из главных тайн Вселенной: кто же на самом деле отец Питера Квилла. В фильме снялись: Вин Дизель, Крис Пратт, Зои Салдана, Курт Рассел, Сильвестр Сталлоне и Брэдли Купер.

Российская премьера картины состоится 4 мая 2017 года.

«Призрак в доспехах»

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Экранизация одноимённой манги Масамунэ Сиро 1992 года повествует о сотрудниках «Девятого Отдела» Бюро Общественной безопасности, которые получают получает приказ найти хакера по кличке Кукловод. Главную роль в фильме исполняет Скарлетт Йоханссон. В роли антагониста выступает актёр Майкл Питт.

Премьера картины в России состоится 30 марта 2017 года.

«Живое»

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Фантастический хоррор от Columbia Pictures рассказывает об экипаже МКС, которые находят на Марсе агрессивную форму инопланетной жизни, начинающей охоту на них. Главные роли в картине исполнили Джейк Джилленхол, Райан Рейнольдс и Ребекка Фергюссон.

Российская премьера запланирована на 18 мая 2017 года.

«Лекарство от здоровья»

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Фильм ужасов режиссёра Гора Вербински («Звонок», первые три части «Пиратов Карибского моря») расскажет о менеджере в исполнении Дэйна ДеХаана, которого отправляют в Швейцарию, чтобы найти и вернуть главу корпорации, отказывающегося покидать загадочную клинику. Однако герой попадает в автомобильную аварию и сам становится пациентом.

На российских экранах лента появится 30 марта 2017 года.

«Спасатели Малибу»

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В перезапуске популярного сериала 1990-х годов приняли участие Зак Эфрон, Дуэйн Джонсон и Александра Даддарио.

Премьера состоится 11 мая 2017 года.

«Джон Уик 2»

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В продолжении криминального боевика 2014 года герой Киану Ривза продолжает стрелять, драться и убивать врагов. А создатели предлагают ко Дню святого Валентина пригласить вторую половинку именно на этот фильм, ведь начало проката запланировано на 9 февраля 2017 года.

«Трансформеры: Последний рыцарь»

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В тизере пятой части «Трансформеров» Оптимус Прайм, взятый под контроль неким «создателем», сражается против остальных автоботов. Главные роли в картине исполняют: Марк Уолберг в роли Кейда, Энтони Хопкинс в роли английского лорда, Джош Дюамель в роли подполковника Леннокса, а также Стэнли Туччи, Тайриз Гибсон, Джерорд Кармайкл и Изабелла Монер.

Российская премьера запланирована на 22 июня 2017 года.

«Форсаж 8»

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Главным антагонистом в новом «Форсаже» станет таинственная женщина в исполнении Шарлиз Терон, которая настраивает Доменика Торрето против «семьи». В картине также играют Дуэйн Джонсон, Джейсон Стэйтем, Мишель Родригес, Скотт Иствуд, Курт Рассел и Хелен Миррен.

Российские премьера картины состоится 13 апреля 2017 года.

«Логан»

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Постаревший и теряющий способность к регенерации Логан и маленькая девочка пытаются победить могущественную корпорацию, решившую уничтожить мир.

Картина выйдет в прокат 2 марта 2017 года.