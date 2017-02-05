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ФСБ объяснила, зачем нужен пограничный контроль на границе с Беларусью

06.02.2017 18:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 фев — Sputnik. Пограничная зона на границе Беларуси с Россией создана для борьбы с нелегальной миграцией и наркотрафиком, сообщил в понедельник Центр общественных связей ФСБ России.

Ранее сообщалось, что на границе Псковской, Смоленской и Брянской областей с Беларусью, создана пограничная зона. Согласно приказам ФСБ РФ, решение принято в целях создания необходимых условий охраны российской государственной границы.

"Указанная мера направлена на решение задач по выявлению и пресечению транзитной незаконной миграции, наркотрафика и незаконного перемещения через границу товарно-материальных ценностей", — цитирует сообщение ФСБ агентство РИА Новости.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 6 фев — Sputnik. Пограничная зона на границе Беларуси с Россией создана для борьбы с нелегальной миграцией и наркотрафиком, сообщил в понедельник Центр...

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