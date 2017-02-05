МИНСК, 6 фев — Sputnik. Пограничная зона на границе Беларуси с Россией создана для борьбы с нелегальной миграцией и наркотрафиком, сообщил в понедельник Центр общественных связей ФСБ России.

Ранее сообщалось, что на границе Псковской, Смоленской и Брянской областей с Беларусью, создана пограничная зона. Согласно приказам ФСБ РФ, решение принято в целях создания необходимых условий охраны российской государственной границы.



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"Указанная мера направлена на решение задач по выявлению и пресечению транзитной незаконной миграции, наркотрафика и незаконного перемещения через границу товарно-материальных ценностей", — цитирует сообщение ФСБ агентство РИА Новости .

Свобода передвижения не ограничена

При этом, по информации ФСБ, проверка документов в ходе пересечения погранзоны не ограничивает свободу передвижения гражданам России и Беларуси.

"Документы не противоречат нормам международных договоров РФ с Республикой Беларусь и не накладывают ограничений на свободу пересечения государственной границы Российской Федерации гражданами обоих государств", — отмечают силовики.

Ранее президент Беларуси в ходе "Большого разговора" в минувшую пятницу подчеркнул, что установление пограничного контроля может обернуться конфликтом , так как страны-соседки не договаривались о демаркации.

"Мы же не договаривались, как будет проходить граница? Вы же можете отхватить кусок чужой территории. Это уже серьезный конфликт, не думаю, что Россия будет идти дальше", — сказал Лукашенко.