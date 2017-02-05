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ФСБ объяснила, зачем нужен пограничный контроль на границе с Беларусью
06.02.2017 18:55 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 фев — Sputnik. Пограничная зона на границе Беларуси с Россией создана для борьбы с нелегальной миграцией и наркотрафиком, сообщил в понедельник Центр общественных связей ФСБ России.
Ранее сообщалось, что на границе Псковской, Смоленской и Брянской областей с Беларусью, создана пограничная зона. Согласно приказам ФСБ РФ, решение принято в целях создания необходимых условий охраны российской государственной границы.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Указанная мера направлена на решение задач по выявлению и пресечению транзитной незаконной миграции, наркотрафика и незаконного перемещения через границу товарно-материальных ценностей", — цитирует сообщение ФСБ агентство
Свобода передвижения не ограничена
При этом, по информации ФСБ, проверка документов в ходе пересечения погранзоны не ограничивает свободу передвижения гражданам России и Беларуси.
"Документы не противоречат нормам международных договоров РФ с Республикой Беларусь и не накладывают ограничений на свободу пересечения государственной границы Российской Федерации гражданами обоих государств", — отмечают силовики.
Ранее президент Беларуси в ходе
"Мы же не договаривались, как будет проходить граница? Вы же можете отхватить кусок чужой территории. Это уже серьезный конфликт, не думаю, что Россия будет идти дальше", — сказал Лукашенко.
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По информации силовиков, пограничный контроль не ограничивает свободу передвижения как для белорусов, так и россиян.
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