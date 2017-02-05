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Очередь фур на границе с Литвой незначительно сократилась

06.02.2017 19:20 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 фев — Sputnik. Количество большегрузных автомобилей, находящихся на белорусско-литовской границе, незначительно сократилось — на четырех пунктах пропуска находится порядка 400 машин, свидетельствуют данные на портале Государственного пограничного комитета Беларуси.

Очереди собрались в минувшие выходные, а в понедельник поток машин на границе немного стал уменьшаться: утром на погранпереходах стояли 423 большегруза, то по последним данных их стало 389.

Наибольшая очередь — в пункте пропуска "Каменный Лог" — там находятся 140 фур, в "Котловке" выезда в Евросоюз ожидают 90 большегрузов. В ПП "Бенякони" — 88 грузовых автомобилей, в "Привалке" — 71 фура.

По информации ГПК, очереди на границе с Литвой собираются, в частности, и потому, что литовские власти не вводили трехдневного ограничения на количество топлива в баке машин, как это сделала Польша. Также пограничники отмечают, что в начале недели очереди — вполне нормальное явление.

Очереди из легковушек наблюдаются только в пункте пропуска "Брест", что на белорусско-польской границе — там выезда из Беларуси ожидают 10 машин.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Наибольшее количество грузовых машин ждут выезда в Литву в "Каменном Логе", наименьшее - в ПП "Привалка".

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