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AliExpress отменяет услугу эконом-доставки на товары стоимостью свыше 2 долларов
06.02.2017 20:25 — Разное | Ежедневник
geekfox.ru
Китайский интернет-ритейлер AliExpress с 7 февраля меняет правила доставки товаров в Россию, Украину и Беларусь.
Об этом говорится в опубликованном на
Для товаров стоимостью больше 2 доллара, направляющихся в Россию, услуга эконом-доставки станет недоступной. Эта же услуга будет недоступна для покупателей из Украины и Беларуси вне зависимости от стоимости. Для этих товаров станет обязательным присвоение трек-номеров.
В пресс-релизе отмечается, что введение данных мер направлено на улучшение качества логистического обслуживания.
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Китайский интернет-ритейлер AliExpress с 7 февраля меняет правила доставки товаров в Россию, Украину и Беларусь.
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