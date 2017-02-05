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AliExpress отменяет услугу эконом-доставки на товары стоимостью свыше 2 долларов

06.02.2017 20:25 — Разное | Ежедневник  
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AliExpress отменяет услугу эконом-доставки на товары стоимостью свыше 2 долларов

geekfox.ru

Китайский интернет-ритейлер AliExpress с 7 февраля меняет правила доставки товаров в Россию, Украину и Беларусь.

Об этом говорится в опубликованном на сайте компании пресс-релизе.

Для товаров стоимостью больше 2 доллара, направляющихся в Россию, услуга эконом-доставки станет недоступной. Эта же услуга будет недоступна для покупателей из Украины и Беларуси вне зависимости от стоимости. Для этих товаров станет обязательным присвоение трек-номеров.

В пресс-релизе отмечается, что введение данных мер направлено на улучшение качества логистического обслуживания.

 
 
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Китайский интернет-ритейлер AliExpress с 7 февраля меняет правила доставки товаров в Россию, Украину и Беларусь.

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