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Обанкротился потенциальный поставщик ветрогенераторов в Беларусь

06.02.2017 21:22 — Разное | Ежедневник  
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Обанкротился потенциальный поставщик ветрогенераторов в Беларусь

fwt-energy.com

Немецкая компания FWT, которая рассматривалась в качестве поставщика для одного из ветропарков Беларуси, подала заявление о банкротстве.

Как сообщает ресурс cire.pl, FWT - это немецкий производитель ветряных электростанций мощностью от 2 до 3 МВТ. В компании работало до сих пор около 70 сотрудников.

FWT работала на клиентов в  Германии, Польше и Казахстане. Как сообщается одними из недавно полученных FWT заказов были доставка ветровой турбины типа FWT 2500 мощностью 2,5 МВТ в Беларусь, а также поставка двадцати ветряных мельниц FWT 2500 для ветроэлектростанции, которая будет образовываться в российской Республике Калмыкии.

На финансовом состоянии FWT могли сказаться, в частности,  проблемы с контрактом на поставку шести ветряных электростанций на Украину.

В Беларуси, которая активно развивает ветроэнергетику в последнее время, больше известна немецкая компания HEAG. Они были поставлены для запущенной в июне прошлого года ветроэлектрической станции около поселка Грабники в Новогрудском районе. Рядом с первым ветрогенератором, установленным там в 2011 году, в течение 2015-2016 году были возведены еще пять. Также была построена подстанция «Ветропарк», через которую осуществляется выход в национальную энергетическую систему.  Совокупная установленная мощность крупнейшего ветропарка страны, находящегося в оперативном управление государственного предприятия «Гродноэнерго», составляет  9МВт.

Согласно данным последнего Глобального отчета REN21, в котором отражена ситуация за 2015 год, ветроэнергетические мощности прирастали самыми высокими темпами. В 2015 году установленная мощность по этому виду возобновляемой энергии увеличилась на 63 ГВт и составила 433 ГВт. Крупнейший ветропарк находится в Китае (около 150 ГВт), и эта же страна является лидером по приросту ветроэнергетики (30,8 ГВт).

В первую десятку «ветроэнергетических держав» мира входят также США, Германия, Индия, Испания, Великобритания, Канада, Франция, Италия и Бразилия.

 
 
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Немецкая компания FWT, которая рассматривалась в качестве поставщика для одного из ветропарков Беларуси, подала заявление о банкротстве.

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