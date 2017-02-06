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Россияне не смогут выступить под национальным флагом на ЧМ-2017 по легкой атлетике

06.02.2017 23:19 — Разное | Tut.by  
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Российские легкоатлеты не смогут выступить под национальным флагом на чемпионате мира 2017 года в Лондоне. Об этом на пресс-конференции заявил Руне Андерсен, глава специальной рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), которая занимается вопросом восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

В понедельник состоялось заседание Совета ИААФ, на котором был заслушан доклад рабочей группы.

— Если все пойдет в соответствии с планом, то полное восстановление произойдет в ноябре 2017 года. Это означает, что с нашей стороны до этого времени не поступит рекомендаций о полном восстановлении ВФЛА. Что касается участия в международных соревнованиях российских спортсменов, то это другой вопрос, в июне прошлого года было принято решение об индивидуальном допуске российских спортсменов под нейтральным флагом, — сказал Андерсен.

Он также отметил, что восстановление ВФЛА напрямую зависит от процесса приведения Российского антидопингового агентства в соответствие с кодексом Всемирного антидопингового агентства (WADA). Этот процесс должен завершиться в ноябре 2017 года.

Членство ВФЛА в составе IAAF было приостановлено в 2015 году в связи с многочисленными случаями положительных допинг-проб у российских легкоатлетов, которые не допускаются к участию в международных турнирах, включая Олимпийские игры.

Чемпионат мира пройдет в Лондоне с 5 по 13 августа 2017 года.

 
 
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Российские легкоатлеты не смогут выступить под национальным флагом на чемпионате мира 2017 года в Лондоне.

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