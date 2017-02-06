﻿﻿ Три российских лыжника-призера на МЧМ в США финишировали одновременно, взявшись за руки. 21.by
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Три российских лыжника-призера на МЧМ в США финишировали одновременно, взявшись за руки

06.02.2017 22:45 — Разное | Tut.by  
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Фурор произвели три российских спортсмена в мужском скиатлоне — комбинированной гонке на 30 километров со сменой лыж на молодежном чемпионате мира в Парк Сити (штат Юта, США).

Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов заняли верхние три места на пьедестале по итогам этой гонки. Их разделил лишь фотофиниш, поскольку россияне, намного опередившие конкурентов, решили слегка подурачиться.

Видео: One Video

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Спортсмены схватились за лыжные палки друг друга и взялись демонстративно пересечь финишную ленту вместе.

В итоге по результатам фотофиниша победа досталась Александру Большунову, который показал итоговое время 1 час 15 минут и 31,5 секунды, Алексей Червоткин проиграл 0,2 секунды. Бронза — у Дениса Спицова, уступившего победителю 0,5 секунды.

«Никогда раньше такого не видел. О чем они думали? Должен быть один победитель. Очень странный способ для финиша», — сказал норвежский лыжник Крисандер Хольт в интервью Dagbladet. Сам норвежец финишировал 25-м.

 
 
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Фурор произвели три российских спортсмена в мужском скиатлоне - комбинированной гонке на 30 километров со сменой лыж на молодежном чемпионате мира в Парк Сити (штат...

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