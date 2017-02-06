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Минский завод гражданской авиации станет субподрядчиком чешской компании Glomex MS
06.02.2017 23:56 — Разное | Ежедневник
russianplanes.net
Опыт белорусского производителя, который с советских времен является одной из двух главных площадок по ремонту и техническому обслуживанию самолетов Як-40, понадобился чешским ВВС.
Как сообщает чешское издание
По данным The Military Balance, по состоянию за 2016 год ВВС Чехии имели в своем парке 2 Як-40. Также самолеты состоят на вооружении военно-воздушных сил Азербайджана (3), Анголы (1), Грузии (2), Кубы (3), Лаоса (1), Мадагаскара (2), Сирии (4), Сербии (2), Эфиопии (1). Самолеты используются в других странах для представительских целей (на Як-40 летает, в частности, президент Экваториальной Гвинеи), пограничники и другие ведомства.
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Опыт белорусского производителя, который с советских времен является одной из двух главных площадок по ремонту и техническому обслуживанию самолетов Як-40,...
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