Сотрудников Администрации президента 1 мая станет на треть меньше, чиновников вообще ожидает глобальное сокращение. Эксперты считают, что это показывает на отсутствие денег в стране и готовность властей идти на некоторые изменения.

-30% в Администрации президента

Администрация Президента Беларуси должна быть в авангарде обновления работы государственных органов, заявил глава государства Александр Лукашенко.

«Как главный политический штаб главы государства она должна быть в авангарде обновления работы государственных органов, став примером этого обновления и оптимизации, которую мы начали», — сказал глава Беларуси сегодня на совещании по оптимизации Администрации президента.

Оптимизация в Администрации президента Беларуси произойдет на 30%, сообщила глава Администрации Наталья Кочанова.

«Будет сокращено порядка 30% государственных служащих, которые работают в Администрации президента. Структура Администрации — невелика, это 108 госслужащих в той новой штатной численности, которую мы сегодня предложили», — заявила Кочанова.

По ее словам, в основном планируют сокращаться за счет тех, кто выйдет на пенсию. А остальным сотрудникам, которые подпадут под сокращение, обещают помочь с работой в других ведомствах.

При этом, эффективность работы упасть не должна. А тем, кто останется даже поднимут зарплату.

Сокращения в администрации президента запланированы на 1 мая. Власти обещают, что это первый шаг «оптимизации», чиновников в целом должно стать меньше.

Есть спор, по данным Кочановой, только о сотрудниках рай- и горисполкомов: правительство считает, что их лучше не трогать, а администрация считает, что сокращения должны коснуться и их.

Волонтеры для Администрации президента

«В Администрации президента по всем направлениям должен быть круг экспертов, умных, толковых людей на общественных началах. Если они хорошо работают, мы найдем возможность их поощрить», — сказал Александр Лукашенко.

Он считает, что в экономике администрация должна изменить уровень экспертизы предложений, вносимых на рассмотрение главы государства. «Ваша задача — глубокий анализ всех инициатив и проектов решений с учетом их соответствия социальной политике, проводимой государством. Оценка влияния прежде всего на человека и на экономическое развитие страны в целом», — цитирует официального лидера Беларуси БелТА.

Кем еще недоволен Лукашенко?

1. Лукашенко потребовал объективной оценки деятельности Академии управления. «Если нынешнее руководство Академии управления не понимает, что делать, его нужно немедленно заменить. Туда оно было и направлено для того, чтобы провести нормальную работу», — сказал он.

По его словам, в Академии управления совершенствование работы необходимо начинать с образовательных программ.

2. Нарекания Лукашенко высказал и в адрес Информационно-аналитического центра при Администрации президента. «Мы его видим часто? Он каким был с самого начала его создания, так таким и остался. Где-то, чего-то, как-то, может быть, главе Администрации или заместителю что-то принесет. Это должен быть самый лучший экспертный, аналитический центр, — подчеркнул он. — Какая там аналитика? Какие там исследования? Кому они нужны?»

3. Александр Лукашенко неудовлетворен и работой Национального пресс-центра. «Я вообще не понимаю, чем он занимается, — сказал глава Беларуси. — Каждый день должна быть новизна. Если этой новизны нет, руководителя быть не должно. Его немедленно надо отстранять от работы».

Вывод с этого для официального лидера — только один: сокращение количество сотрудников, а за счет этого повышение им зарплаты.

«Везде должен быть минимум служащих. За счет этого мы должны дать людям нормальную зарплату. Ни в Информационно-аналитическом центре, ни в других подразделениях не будут работать грамотные люди, если мы им не будем платить нормальную зарплату. Только за счет сокращения вы получите дополнительно эти деньги и плюс еще из бюджета к тому, что вы сэкономите», — заявил Александр Лукашенко.

Власти идут на некоторые изменения системы аппарата

Это не первые заявления о сокращении аппарата, сегодня прозвучала впечатляющая цифра о уменьшении количества сотрудников администрации президента на 30%, сказал БДГ политический обозреватель Александр Класковский.

По его словам, это означает, что «в стране мало денег», а также, что власти готовы идти если не на реформы, то на «некоторые изменения в системе управления».

Эксперт отметил, что Лукашенко призвал опираться на экспертов. «Это также прозвучало в недавнем шоу « Большой разговор с президентом » — которое получилось больше декоративным — но официальный лидер показал, что готов вести разговор и с экспертным сообществом», — добавил Класковский.

«Жизнь заставила руководство страны пересмотреть подходы к управлению экономикой, но политика остается самой консервативной сферой. Возможности для изменений ограничены, так как Лукашенко не готов идти на трансформацию, боится трогать созданную им же систему. Но в локальных вопросах эксперты могут помочь», — пояснил эксперт.

Класковский уверен, что сокращение штатов не поможет, «если не будет реформирования государственного сектора экономики, управление которым до сих пор проходит в ручном режиме», в итоге вертикаль Лукашенко оказалась в заколдованном круге.

«Лукашенко вновь говорил о необходимости лучше работать с жалобами, не отфуболивать их. Это происходит потому, что у нас на сегодня создана система просителей с урезанными правами, которые должны бить челом, и всесильного аппарата», — сказал эксперт, отметив, что будь в Беларуси свободные выборы, люди шли бы к своему депутату.

Без изменения системы, реформ и появления в Беларуси правового государства, у нас будут только декоративные изменения, заключил Александр Класковский.

Справка БДГ

27 января Александр Лукашенко решил переназначить Валерия Малашко с поста министра труда и соцзащиты. На прошлом месте работы он продержался чуть больше месяца.