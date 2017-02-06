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Еще меньше чиновников: Лукашенко анонсировал сокращение госаппарата
Сотрудников Администрации президента 1 мая станет на треть меньше, чиновников вообще ожидает глобальное сокращение. Эксперты считают, что это показывает на отсутствие денег в стране и готовность властей идти на некоторые изменения.
-30% в Администрации президента
Администрация Президента Беларуси должна быть в авангарде обновления работы государственных органов, заявил глава государства Александр Лукашенко.
«Как главный политический штаб главы государства она должна быть в авангарде обновления работы государственных органов, став примером этого обновления и оптимизации, которую мы начали», — сказал глава Беларуси сегодня на совещании по оптимизации Администрации президента.
Оптимизация в Администрации президента Беларуси произойдет на 30%, сообщила глава Администрации Наталья Кочанова.
«Будет сокращено порядка 30% государственных служащих, которые работают в Администрации президента. Структура Администрации — невелика, это 108 госслужащих в той новой штатной численности, которую мы сегодня предложили», — заявила Кочанова.
По ее словам, в основном планируют сокращаться за счет тех, кто выйдет на пенсию. А остальным сотрудникам, которые подпадут под сокращение, обещают помочь с работой в других ведомствах.
При этом, эффективность работы упасть не должна. А тем, кто останется даже поднимут зарплату.
Сокращения в администрации президента запланированы на 1 мая. Власти обещают, что это первый шаг «оптимизации», чиновников в целом должно стать меньше.
Есть спор, по данным Кочановой, только о сотрудниках рай- и горисполкомов: правительство считает, что их лучше не трогать, а администрация считает, что сокращения должны коснуться и их.
Волонтеры для Администрации президента
«В Администрации президента по всем направлениям должен быть круг экспертов, умных, толковых людей на общественных началах. Если они хорошо работают, мы найдем возможность их поощрить», — сказал Александр Лукашенко.
Он считает, что в экономике администрация должна изменить уровень экспертизы предложений, вносимых на рассмотрение главы государства. «Ваша задача — глубокий анализ всех инициатив и проектов решений с учетом их соответствия социальной политике, проводимой государством. Оценка влияния прежде всего на человека и на экономическое развитие страны в целом», —
Кем еще недоволен Лукашенко?
1. Лукашенко потребовал объективной оценки деятельности Академии управления. «Если нынешнее руководство Академии управления не понимает, что делать, его нужно немедленно заменить. Туда оно было и направлено для того, чтобы провести нормальную работу», — сказал он.
По его словам, в Академии управления совершенствование работы необходимо начинать с образовательных программ.
2. Нарекания Лукашенко высказал и в адрес Информационно-аналитического центра при Администрации президента. «Мы его видим часто? Он каким был с самого начала его создания, так таким и остался. Где-то, чего-то, как-то, может быть, главе Администрации или заместителю что-то принесет. Это должен быть самый лучший экспертный, аналитический центр, — подчеркнул он. — Какая там аналитика? Какие там исследования? Кому они нужны?»
3. Александр Лукашенко неудовлетворен и работой Национального пресс-центра. «Я вообще не понимаю, чем он занимается, — сказал глава Беларуси. — Каждый день должна быть новизна. Если этой новизны нет, руководителя быть не должно. Его немедленно надо отстранять от работы».
Вывод с этого для официального лидера — только один: сокращение количество сотрудников, а за счет этого повышение им зарплаты.
«Везде должен быть минимум служащих. За счет этого мы должны дать людям нормальную зарплату. Ни в Информационно-аналитическом центре, ни в других подразделениях не будут работать грамотные люди, если мы им не будем платить нормальную зарплату. Только за счет сокращения вы получите дополнительно эти деньги и плюс еще из бюджета к тому, что вы сэкономите», — заявил Александр Лукашенко.
Власти идут на некоторые изменения системы аппарата
Это не первые заявления о сокращении аппарата, сегодня прозвучала впечатляющая цифра о уменьшении количества сотрудников администрации президента на 30%, сказал БДГ политический обозреватель Александр Класковский.
По его словам, это означает, что «в стране мало денег», а также, что власти готовы идти если не на реформы, то на «некоторые изменения в системе управления».
Эксперт отметил, что Лукашенко призвал опираться на экспертов. «Это также прозвучало в недавнем шоу «
«Жизнь заставила руководство страны пересмотреть подходы к управлению экономикой, но политика остается самой консервативной сферой. Возможности для изменений ограничены, так как Лукашенко не готов идти на трансформацию, боится трогать созданную им же систему. Но в локальных вопросах эксперты могут помочь», — пояснил эксперт.
Класковский уверен, что сокращение штатов не поможет, «если не будет реформирования государственного сектора экономики, управление которым до сих пор проходит в ручном режиме», в итоге вертикаль Лукашенко оказалась в заколдованном круге.
«Лукашенко вновь говорил о необходимости лучше работать с жалобами, не отфуболивать их. Это происходит потому, что у нас на сегодня создана система просителей с урезанными правами, которые должны бить челом, и всесильного аппарата», — сказал эксперт, отметив, что будь в Беларуси свободные выборы, люди шли бы к своему депутату.
Без изменения системы, реформ и появления в Беларуси правового государства, у нас будут только декоративные изменения, заключил Александр Класковский.
Справка БДГ
27 января Александр Лукашенко
В конце 2016 года Лукашенко
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Сотрудников Администрации президента 1 мая станет на треть меньше, чиновников вообще ожидает глобальное сокращение. Эксперты считают, что это показывает на...
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