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Белорусский безвиз откроет границу для эпидемий в России?

06.02.2017 19:09 — Разное | БДГ  
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Глава Роспотребнадзора РФ заявила, что безвизовый режим для иностранцев, введенный Беларусью, несет повышенные эпидемиологические риски для России.

"Решение по открытию границ для лиц из 80 государств - это дополнительные эпидемиологические риски для страны", -  заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на телеканале НТВ.

В России действует трехуровневая система мониторинга инфекционных заболеваний, однако чиновница желает знать, "что у нас за периметром".

9 января Лукашенко подписал указ о безвизовом въезде в страну для граждан 80 государств, которые въезжают в Беларусь на срок до пяти дней через Национальный аэропорт в Минске.

В ответ Москва ввела паспортный контроль для пассажиров из Минска.

А 6 февраля вступило в силу решение Федеральной службы безопасности России об установлении пограничных зон на границе с Беларусью.

"Установление пограничной зоны осуществлено в целях создания необходимых условий надежной охраны госграницы РФ, как это предусмотрено ст.16 закона РФ от 1 апреля 1993 года "О государственной границе Российской Федерации", и проведения мероприятий по профилактике правонарушений, борьба с которыми входит в компетенцию пограничных органов", - сообщает ФСБ России.

Во время "Большого разговора с президентом" Лукашенко назвал введение пограничной зоны на границе с Беларусью чисто политическим выпадом.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава Роспотребнадзора РФ заявила, что безвизовый режим для иностранцев, введенный Беларусью, несет повышенные эпидемиологические риски для России.

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