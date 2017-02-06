Глава Роспотребнадзора РФ заявила, что безвизовый режим для иностранцев, введенный Беларусью, несет повышенные эпидемиологические риски для России.

"Решение по открытию границ для лиц из 80 государств - это дополнительные эпидемиологические риски для страны", - заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на телеканале НТВ.

В России действует трехуровневая система мониторинга инфекционных заболеваний, однако чиновница желает знать, "что у нас за периметром".

9 января Лукашенко подписал указ о безвизовом въезде в страну для граждан 80 государств, которые въезжают в Беларусь на срок до пяти дней через Национальный аэропорт в Минске.

В ответ Москва ввела паспортный контроль для пассажиров из Минска.

А 6 февраля вступило в силу решение Федеральной службы безопасности России об установлении пограничных зон на границе с Беларусью.

"Установление пограничной зоны осуществлено в целях создания необходимых условий надежной охраны госграницы РФ, как это предусмотрено ст.16 закона РФ от 1 апреля 1993 года "О государственной границе Российской Федерации", и проведения мероприятий по профилактике правонарушений, борьба с которыми входит в компетенцию пограничных органов", - сообщает ФСБ России .