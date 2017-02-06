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Белорусский безвиз откроет границу для эпидемий в России?
Глава Роспотребнадзора РФ заявила, что безвизовый режим для иностранцев, введенный Беларусью, несет повышенные эпидемиологические риски для России.
"Решение по открытию границ для лиц из 80 государств - это дополнительные эпидемиологические риски для страны", - заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на телеканале НТВ.
В России действует трехуровневая система мониторинга инфекционных заболеваний, однако чиновница желает знать, "что у нас за периметром".
9 января Лукашенко
В ответ Москва ввела паспортный контроль для пассажиров из Минска.
А 6 февраля
"Установление пограничной зоны осуществлено в целях создания необходимых условий надежной охраны госграницы РФ, как это предусмотрено ст.16 закона РФ от 1 апреля 1993 года "О государственной границе Российской Федерации", и проведения мероприятий по профилактике правонарушений, борьба с которыми входит в компетенцию пограничных органов", - сообщает
Во время "Большого разговора с президентом" Лукашенко назвал введение пограничной зоны на границе с Беларусью
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Глава Роспотребнадзора РФ заявила, что безвизовый режим для иностранцев, введенный Беларусью, несет повышенные эпидемиологические риски для России.
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