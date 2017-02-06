«Анатолий Мешков обладал уникальным даром находить золотые крупицы талантов среди песка повседневности. Увлеченный трудом, он предопределил большое будущее брестского гандбола, он первым в него поверил. Команды, которые готовил Анатолий Петрович, регулярно выигрывали различные соревнования в республике, юношеские сборные, к подготовке которых он был причастен, брали призовые места на первенствах Советского Союза».





Так начинается фильм авторства известного белорусского журналиста Сергея Новикова, который выйдет в эфир по случаю 80-летия со дня рождения заслуженного тренера Республики Беларусь Анатолия Мешкова. Человека, который заложил основы гандбола на Брестчине, воспитал десятки известных спортсменов, многие из которых впоследствии взрастили известных игроков нынешней эпохи. К примеру, ученик Анатолия Мешкова Виталий Черный — первый наставник Бориса Пуховского, а известный тренер Леонид Вашкевич — гандболистов сборной Беларуси Виталия Черепенько, Вячеслава Шумака и Андрея Юринка.

Начиналось все в далеких 1960-х, когда у многих свежи были воспоминания о войне. Понемногу налаживалась жизнь, люди переселялись из бараков в более комфортные дома, а государство смогло уделить больше внимания спорту. До Анатолия Мешкова гандбола в Бресте не было, и именно ему на базе брестского пединститута было поручено основать первую команду в регионе.

В 2014 году в книге «Анатолий Мешков: жизнь в игре» известный белорусский журналист Сергей Канашиц писал: «Сегодня невозможно себе представить спортивный Брест без его визитной карточки — гандбольного клуба имени А.П. Мешкова. Кажется, что он был всегда. Возможно, это ощущение проистекает из самого названия, ведь имя Анатолия Петровича Мешкова несет в себе печать рождения гандбола в городе, а значит, дышит историей».

Это действительно так. Команда, возглавляемая Анатолием Мешковым, была грозной силой в БССР, обыгрывала команды других областей, составляла конкуренцию сборной Минска, побеждала в ряде турниров. Конечно, логичным шагом выглядел бы переход на полностью профессиональный уровень, и такая попытка была сделана: в конце 1980-х брестская команда подала заявку на участие в первой лиге чемпионата СССР, однако в Москве тогда решили иначе.



Анатолий Мешков

Однако вскоре развалился и СССР. Брестская команда дебютировала в чемпионате Беларуси и с ходу заняла достойное четвертое место, уступив в серии за бронзовые медали. Однако экономика испытывала нелегкие времена, финансирование существенно сократилось. Тем не менее работа Анатолия Мешкова по воспитанию резерва для национальных сборных и выступлению возглавляемых им команд нашла свое отражение и в признании государства: в 1993 году специалисту было присвоено звание заслуженного тренера Республики Беларусь.

Увы, но жизнь Анатолия Мешкова скоропостижно оборвалась в 1994 году… И еще долго после его ухода гандбол в Бресте пребывал в затяжном кризисе, пока за дело не взялись дети Анатолия Петровича. В 2002 году создается БГК имени А.П. Мешкова — сегодня это один из наиболее авторитетных клубов по спортивным и маркетинговым показателям, восьмикратный чемпион и девятикратный обладатель Кубка страны. Команда, которая борется за второй подряд выход в плей-офф Лиги чемпионов, что может стать историческим рекордом для независимой Беларуси. А в 2005 открылись двери крупнейшей гандбольной арены страны — дворца спорта «Виктория им. А.П. Мешкова», на стенах которого размещен девиз тренера: «Победа команды начинается с тебя».

— Когда имя человека увековечено на фронтоне такого сооружения, кажется, что не нужны уже другие слова. Но мы все-таки их скажем. Память о человеке может сохраняться по-разному. Она может быть увековечена в камне, она может застыть в металле, а о герое нашего повествования ежедневно напоминают звонкие детские голоса — говорит в фильме Сергей Новиков.

Сегодня во дворце спорта «Виктория» гандболом занимаются сотни детей, а БГК собирает аншлаги в элитной группе Лиги чемпионов, является лидером своего вида спорта в стране. Более того, в последнее время клуб стал настоящим явлением в Беларуси, в которой всегда наибольший интерес вызывали футбол и хоккей. Закономерно, что по итогам 2015−2016 годов БГК имени Мешкова стал единственным белорусским клубом в игровых видах спорта, номинированным на премию «Триумф». БГК получил признание и на международной арене: в ноябре и декабре он впервые вошел в топ-10 клубов по версии сайта Европейской гандбольной федерации. Она же оценивает маркетинг клуба как один из лучших на континенте, притом что конкуренцию БГК составляют команды с более крупными бюджетами.

— Петрович — это тренер уровня Лиги чемпионов. И если бы он сегодня был жив, именно он вел бы БГК к победам в этом турнире — уже упомянутый Леонид Вашкевич выразил, возможно, главную мысль фильма. В которой одновременно и боль от утраты, и высокая оценка уровня Анатолия Мешкова.

Фильм выйдет в эфир в четверг, 9 февраля, сразу по окончании прямой трансляции лигочемпионского матча БГК — «Пик» (примерно в 22.00) на канале «Беларусь-5».

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