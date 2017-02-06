﻿ Как сэкономить на покупке цветов 14 февраля: подборка магазинов с бесплатной доставкой. 21.by
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Как сэкономить на покупке цветов 14 февраля: подборка магазинов с бесплатной доставкой

07.02.2017 08:00 — Разное | Tut.by  
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Бесплатную доставку обещают почти все цветочные магазины, но с оговоркой: «Минимальная сумма заказа — 30, 40, 50 рублей». Некоторые и вовсе отменяют эту опцию во время праздников. Команда TAM.BY нашла тех немногих, кто доставит букет от вашего имени в любую точку Минска совершенно бесплатно.

Цветочные прибамбасы


Ассортимент: букеты, цветочные композиции, корзины цветов, шоколадные подарки, оформление подарков

Оплата: наличными курьеру, на счет в банке, системой мгновенных переводов, вебмани

Время доставки по Минску: в течение нескольких часов после заказа

Режим работы: с 9 до 21:00

В магазине есть весь спектр цветочных услуг, необходимых в День Святого Валентина. К букету подберут и подпишут открытку. Также по желанию клиента внесут изменения в представленные на сайте цветочные композиции. Правда, при этом может измениться стоимость заказа, но об этом вас предупредят заранее.

Тем, кто закажет цветы 14 февраля к букету добавят романтический стикер-сердце бесплатно.

Бери-дари


Ассортимент: букеты, цветочные композиции, корзины цветов

Оплата: наличный и безналичный расчет, банковская карта

Время доставки по Минску: в течение нескольких часов после заказа

Режим работы: круглосуточно

В магазине пояснили, что цветочный ажиотаж 14 февраля вынуждает бесплатно доставлять заказы, сделанные до 13 февраля включительно. Поэтому стоит позаботиться о букете заранее. Достаточно заказать его на день раньше и его доставят бесплатно в день влюбленных.

Также в магазине действует акция. Если клиент со 2 февраля по 3 марта сделает заказ (с доставкой или самовывозом) на сумму от 65 рублей, то к 8 Марта получит букет тюльпанов бесплатно.

Доставка возможна не только по Минску и Беларуси, но и в страны СНГ. Подробности узнавайте по телефону.

Eflora


Ассортимент: букеты, цветочные композиции, корзины цветов, горшечные растения, экзотические цветы, мягкие игрушки

Оплата: наличный и безналичный расчет, банковская карта, вебмани, ЕРИП

Время доставки по Минску: с 9 до 21:00

Режим работы: с 9 до 19:00 без выходных

В магазине рассказали о графике приема и обработки заказов. По телефону они принимаются с 9 до 19:00 без выходных. Это касается и заказов «день в день». А оформлять покупку через сайт магазина можно до 23:00.

Кстати, цветы доставляют не только по Минску, но и по Беларуси. Подробности советуют узнавать у администраторов по телефону.

Доставка цветов от Джованни


Ассортимент: букеты из цветов и фруктов, цветы в коробках, мягкие игрушки, композиции из цветов и макарунов

Оплата: наличный и безналичный расчет, банковская карта

Время доставки по Минску: в течение нескольких часов после заказа (круглосуточно)

Режим работы: с 9 до 23:00 без выходных

Товары магазина подойдут тем, кто хочет удивить свою вторую половинку чем-то оригинальным. Здесь можно заказать не только букеты, но и цветочные композиции в шляпной коробке. Выглядит такой подарок действительно необычно. Разбавить розы и хризантемы можно макарунами или фруктами.

С каждым клиентом флористы работают индивидуально, чтобы учесть все пожелания. К букетам можно приложить подписанную открытку. Если вы не знаете, где живет адресат, дайте номер его телефона специалистам магазина и они сделают все, чтобы доставить букет. Не хотите раскрывать свое имя — воспользуйтесь услугой анонимной доставки.

Флауэр Сервис


Ассортимент: букеты, цветочные композиции, конфеты, игрушки, открытки ручной работы

Оплата: наличный и безналичный расчет, банковская карта, вебмани

Время доставки по Минску: в течение 1−2 часов с момента оплаты заказа

Режим работы: с 9 до 21:00

Бесплатная доставка работает только для заказа букетов, представленных на сайте магазина. Но их там очень много, поэтому выбрать будет из чего.

К цветам можно подобрать конфеты, мягкую игрушку или открытку ручной работы. Курьеры могут вручить букет в руки адресату, а могут оставить его под дверью для пущей таинственности.

Доставляют цветы с 9 до 21:00 совершенно бесплатно. А вот в другое время стоимость оговаривается отдельно.

Салон цветов «Розмарин»


Ассортимент: букеты, цветочные композиции, корзины цветов, горшечные растения, цветочные фигуры

Оплата: наличный и безналичный расчет, банковская карта, вебмани

Время доставки по Минску: в указанное время

Режим работы: с 8 до 22:00 без выходных

В салоне можно купить готовый букет или сделать спецзаказ. Кроме привычных композиций, здесь из цветов могут собрать божью коровку и ежика, арбуз и ананас, глобус и книгу — фантазия флористов ограничена только финансовыми возможностями заказчика.

Доставка по Минску у салона бесплатная. Можно отправить букет в любой город страны, но за это уже придется заплатить. Стоимость можно рассчитать прямо на сайте.

Интернет-магазин «Все цветы»


Ассортимент: букеты, цветочные композиции, корзины цветов, шоколадные наборы

Оплата: наличный и безналичный расчет, банковская карта, ЕРИП

Время доставки по Минску: в любое указанное время

Режим работы: круглосуточно

Интернет-магазин готов доставить цветы в любое время суток в пределах Минска бесплатно. Если хотите отправить букет анонимно, просто не указывайте имя в открытке — курьер вас не раскроет.

По поводу заказов в праздничные дни магазин предупреждает о возможных задержках в доставке. Если хотите избежать этого, выберите и оплатите цветы заранее. Такие заказы будут выполнять в первую очередь.

Действительно, в праздники есть риск потратить много времени на поиски нужных цветов и приемлемые условия доставки. Поэтому позаботиться о букете для возлюбленной лучше заранее. Если наша подборка оказалась полезной и вы воспользовались услугами одного из магазинов, поделитесь впечатлениями и оставьте отзыв на TAM.BY.

 
Теги: Минск
 
 
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