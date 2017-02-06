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Как спасаться в морозы: все зимние лайфхаки AUTO.TUT.BY в одной статье

07.02.2017 08:00 — Разное | Tut.by  
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На этой неделе обещают лютые морозы. Такими они будут суровыми или нет — ясности нет, но расслабляться не стоит. В преддверии холодов мы собрали для вас, во-первых, полезные советы для автомобилистов, во-вторых, подборку тестов на годность, надежность и качество автотоваров и топлива, и, наконец, вспомнили лайфхаки для автомобилистов-дизелистов.

Готовим автомобиль к зиме…

Если вы еще не подготовили автомобиль к морозам, стоит задуматься об этом уже сейчас. А вот этот мастер по ремонту топливной аппаратуры Артур Сугоняко все рассказывает в подробностях.


Обещают минус 27 на термометре, а ехать надо. Что делать, чтобы завестись?

Покупаем правильную «незамерзайку»…

Если с автомобилем полный порядок, заботимся о том, чтобы купить для него нормальную незамерзающую жидкость. Мы провели лабораторные исследования самых популярных образцов.


Контрольная закупка. При какой температуре зимняя «омывайка» не замерзнет?

Заправляемся качественным зимним топливом…

Больше всех страдают от наступления холодов владельцы дизельных автомобилей. Первоочередная проблема — где купить правильное зимнее топливо? AUTO.TUT.BY знает точно, потому что проверил дизельное топливо на столичных АЗС.


Где лучше всего заправлять дизельный автомобиль. Тест зимнего топлива от AUTO.TUT.BY

Не забываем об «антигелях»…

Спасением от некачественного дизельного топлива могут стать присадки-«антигели». Они предотвращают образование парафина в топливе в сильные морозы. Но не все присадки одинаково полезны — лабораторный тест определил это со 100%-й точностью. Сами не ожидали.


Наша лаборатория: смогут ли «антигели» превратить зимнее дизтопливо в арктическое?

Слушаем советы опытных автомобилистов…

Если не повезло с заправкой, то идут в ход народные методы «оживления» автомобиля. Иногда полезно послушать лайфхаки от простых автомобилистов. Их опыт бесценен.


«В сильные морозы беру у жены фен». Как в холод заводят «дизель» владельцы и что советуют на СТО

Выбираем крепкий буксировочный трос…

Если ни один из способов не помог и автомобиль так и остался на улице недвижимостью, приходится идти на крайние меры и доставать из багажника трос. Или идти за ним в магазин. AUTO.TUT.BY протестировал шесть тросов от различных производителей, чтобы найти те, которые выдержат заявленную нагрузку.


«Да они же рвутся, как чулки!» Разбираемся, какими тросами тащить машину, если заглохли

Ищем теплый паркинг, чтобы отогреть замерзший автомобиль…

Трос выбрали? Отлично. Осталось найти буксир, который затянет «замерзший» автомобиль туда, где будет сухо, тепло и уютно. Потому что если в баке замерзло топливо, то единственный способ реанимировать автомобиль — поставить его на сутки в отапливаемом паркинге. Мы выяснили, где их искать.


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И учимся правильно управлять автомобилем на скользкой дороге

Ну что, отогрелись, завелись и поехали? Не все так просто. Увы, в автошколах у нас не учат навыкам зимнего вождения. Так что уроки эксперта Юрия Краснова будут полезны всем — и начинающим, и опытным водителям.


Зимнее вождение: изучаем, как справиться на скользкой дороге на различных типах привода

 

 
Теги: Минск
 
 
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Завестись в лютые морозы, какой "антигель" использовать, как выбрать правильный трос - мы собрали все зимние лайфхаки в одном материале.

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