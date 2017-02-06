Обещают минус 27 на термометре, а ехать надо. Что делать, чтобы завестись?

На этой неделе обещают лютые морозы. Такими они будут суровыми или нет — ясности нет, но расслабляться не стоит. В преддверии холодов мы собрали для вас, во-первых, полезные советы для автомобилистов, во-вторых, подборку тестов на годность, надежность и качество автотоваров и топлива, и, наконец, вспомнили лайфхаки для автомобилистов-дизелистов.

Готовим автомобиль к зиме…

Если вы еще не подготовили автомобиль к морозам, стоит задуматься об этом уже сейчас. А вот этот мастер по ремонту топливной аппаратуры Артур Сугоняко все рассказывает в подробностях.

Покупаем правильную «незамерзайку»…

Если с автомобилем полный порядок, заботимся о том, чтобы купить для него нормальную незамерзающую жидкость. Мы провели лабораторные исследования самых популярных образцов.

Заправляемся качественным зимним топливом…

Больше всех страдают от наступления холодов владельцы дизельных автомобилей. Первоочередная проблема — где купить правильное зимнее топливо? AUTO.TUT.BY знает точно, потому что проверил дизельное топливо на столичных АЗС.

Не забываем об «антигелях»…

Спасением от некачественного дизельного топлива могут стать присадки-«антигели». Они предотвращают образование парафина в топливе в сильные морозы. Но не все присадки одинаково полезны — лабораторный тест определил это со 100%-й точностью. Сами не ожидали.

Слушаем советы опытных автомобилистов…

Если не повезло с заправкой, то идут в ход народные методы «оживления» автомобиля. Иногда полезно послушать лайфхаки от простых автомобилистов. Их опыт бесценен.

Выбираем крепкий буксировочный трос…

Если ни один из способов не помог и автомобиль так и остался на улице недвижимостью, приходится идти на крайние меры и доставать из багажника трос. Или идти за ним в магазин. AUTO.TUT.BY протестировал шесть тросов от различных производителей, чтобы найти те, которые выдержат заявленную нагрузку.

Ищем теплый паркинг, чтобы отогреть замерзший автомобиль…

Трос выбрали? Отлично. Осталось найти буксир, который затянет «замерзший» автомобиль туда, где будет сухо, тепло и уютно. Потому что если в баке замерзло топливо, то единственный способ реанимировать автомобиль — поставить его на сутки в отапливаемом паркинге. Мы выяснили, где их искать.



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И учимся правильно управлять автомобилем на скользкой дороге

Ну что, отогрелись, завелись и поехали? Не все так просто. Увы, в автошколах у нас не учат навыкам зимнего вождения. Так что уроки эксперта Юрия Краснова будут полезны всем — и начинающим, и опытным водителям.