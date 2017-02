Лучший секс — это секс с женой.

С.Слепаков

Есть мнение (к сожалению, придумал это не я), что воображение бета-самца — залог его успеха. Иными словами, именно прекрасная фантазия позволила бета-самцу выжить.

В то время как вооруженные лишь примитивными дубинами альфы с гиканьем бросались на саблезубых животных, бетам хватало воображения представить возможные последствия. И они либо оставались дома, в пещере, сказавшись больными, либо гикали тоже, но где-то в сторонке.

— Помоги! — рычал вожак, голыми руками пытаясь оторвать от себя древнего медведя.

— Я его не боюсь! Я тебя прикрою! — кричал бета-самец и бежал совершенно в другую сторону.





Но чаще бета просто избегал опасности. И, таким образом, именно беты обеспечили выживание нашего вида. Пока альфы костьми ложились, доказывая своё превосходство над прочими биологическими видами и отстаивая свои идеалы, беты ошивались в лагере, старательно попадаясь на глаза грустным женам и вдовам храбрых охотников.

Конечно, для отдельно взятого курсанта, когда любимая не дождалась его из армии, — это настоящая трагедия. Но если мыслить шире, то именно этот ген «недожидания» очень важен для будущих поколений…

Да, беты непривлекательны. Каждая самка мечтает об альфе — высоком, красивом, мускулистом, агрессивном. Но это исчезающий вид! Мифическое существо. Как кентавры или гераклы какие-нибудь. Остаются в основном «сатиры» — невысокие, кривоногие, но с роскошной харизмой и пошловатым чувством юмора.

И вымиранию сильных и энергичных тоже есть логичное объяснение. Чем крупнее социум, тем меньше они нужны. Много «главных» — конфликты и войны. There can be only one, если помните фильм про горца. Альфы становятся пожарными, полицейскими, преступниками, успешными предпринимателями — в общем, выбирают максимально суицидальную профессию.



adme.ru

А место альфы в структуре общества занимает божество или сильный авторитарный лидер, что, учитывая недосягаемость и всемогущество обоих, по большому счету, одно и то же.

К чему я это всё, дорогие женщины и мои однополчане?

В нашей стране полно бета-самцов. Это исторически оправдано, закономерно и удобно для всех. Несмотря на робкие голоса о том, что «мужик-де измельчал», «мужик нынче уже не тот» и в том же духе, мы друг к другу привыкли. Мягкий дрессированный белорусский мужчинка с удовольствием прячется в обширной тени сильной женщины.

И вот это сочетание общей пассивности в жизненной позиции с прекрасно развитым воображением, генетически характерным для бет, рождает интересный феномен, который я называю «герой неслучившихся романов».

Женщин ведь полно вокруг. Даже на национальном уровне, что подтверждает Белстат.

Как же тут удержаться от соблазнов и продолжать любить одну-единственную?

Есть мнение, что все мужики козлы. Имеется в виду, что все мужчины изменяют своим вторым половинкам. Моногамия, мол, не наше, мы должны сеять жизнь с максимально доступной щедростью, она сама, это не то, что ты подумала, и всё такое. Мне кажется, изменяют отнюдь не все. Ведь любое обобщение искажает факты.

И аргумент мой в пользу существования верных мужей — бурная фантазия бета-самца. Наше важнейшее эволюционное преимущество.

Мы изменяем своим вторым половинкам, но всё это вытворяем лишь в своих фантазиях…

Да, мужчины могут хотеть других женщин. Да, они уверены в своей неотразимости. Кто-то ждет, чтобы поздним вечером, когда он задержится на работе, начальница вызвала его к себе в кабинет и попросила закрыть в дверь.

Кто-то верит, что наступит тот счастливый день, когда бывшая позвонит вся в слезах и скажет: «Я всё поняла, я была такая дура, приезжай».

Кому-то всё кажется, что симпатичная соседка подмигнет и пригласит его на чай или зайдет за солью, когда жена у мамы.

Плюс в том, что эти мечты так и остаются мечтами.

Минус в том, что бета настолько погружается в свои фантазии, что даже может ревновать к своей несостоявшейся пассии.



magya-nikolaev.ru

Ученые давно доказали, что мозг не видит разницы между реальным и воображаемым. И если у себя в голове бета-самец переспал с девушкой, вполне понятно, что у него в голове остались какие-то чувства к ней. И да, он действительно будет ревновать её. Чего это она сегодня с таким декольте? Как это тот мужлан посмел отвесить ей комплимент? И, наконец, как она может жить со своим скучным мужиком после всего, что у нас якобы было? Со стороны это очень смешно.

Обратная сторона медали — фантазия женская. У наших прекрасных половинок с ней тоже всё прекрасно, кстати.

Кто ещё до сих пор считает, что женщины не хотят секса? Чушь. Хотят, и ещё как! Но их воображение работает несколько иначе. Её книга с потенциальными любовниками, или скорее, личный интимный дневник, который никто и никогда и не предполагает публиковать, будет гораздо короче. И там будут такие товарищи, как Брэд Питт, Джаред Лето, Том Харди, Дмитрий Харатьян (это для тех, кто постарше). Но тебя там не будет.

Потому что ты не годишься на роль мечты. Где твоя белая яхта? Где недвижимость на острове Манхэттен? Где толпы избитых лично тобой злодеев? Роскошная рыжая шевелюра? Где весь этот природный магнетизм альфы?

Ничего этого нет. Не обольщайся.

Знай! Секс, если и будет, то только из жалости. Хотя, конечно, для нас, бет, это вполне приемлемая мотивация.

Еще хуже, если тебя угораздило создать себе имидж порядочного человека и достойного семьянина. Тогда секса не будет вовсе. Да, ты занимаешься спортом, у тебя новый свитер и лёгкая небритость. Но ты слишком хорош для морального падения. Если женщина и станет изменять супругу, то только с хулиганом, сорванцом, маргиналом. Какой смысл от одного семьянина идти к другому, точно такому же, до отвращения положительному?

Ей нужен бунт! Преступление! Если переспала с классным порядочным (всё относительно!) парнем, трудно сказать про себя «я падшая женщина», а ведь именно это желание двойной порочной жизни и может толкнуть на адюльтер.

Поэтому ничего не случится.

Вообще, мне кажется, изменить сложно, на самом деле. То есть, не изменять гораздо проще, чем изменять. Не нужно врать, изворачиваться, продумывать алиби, следить за паролями в социальных сетях…

Гораздо проще использовать доставшийся нам от предков превосходный механизм эволюции, то есть фантазировать о буре страстей, сидя с дымящейся чашкой какао на подоконнике.

Ведь, как мы уже знаем, разницы между реальным и воображаемым мозг не видит.