Борисовский БАТЭ пытался подписать 34-летнего австрийского форварда Штефана Майерхофера, но тот решил продолжить карьеру на родине. Ветеран подписал контракт с австрийским клубом «Маттерсбург».

- Год назад я отверг предложение из Южной Кореи, потому что я все еще в отличной форме. Несколько дней назад получил предложение от БАТЭ, а также от одного из клубов второй немецкой бундеслиги. Но в списке «Маттерсбурга» я был номером один, такое доверие подкупило, — цитирует нападающего laola1.at .

Майерхофер ранее выступал в составе австрийского «Рапида», английского «Вулверхэмптона», австрийского «Зальцбурга» и английского «Миллуола». Кроме того, в активе нападающего два матча в форме германской «Баварии» и 19 игр в составе национальной сборной Австрии.