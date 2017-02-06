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БАТЭ пытался подписать экс-форварда сборной Австрии

07.02.2017 08:39 — Разное | Tut.by  
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Борисовский БАТЭ пытался подписать 34-летнего австрийского форварда Штефана Майерхофера, но тот решил продолжить карьеру на родине. Ветеран подписал контракт с австрийским клубом «Маттерсбург».

- Год назад я отверг предложение из Южной Кореи, потому что я все еще в отличной форме. Несколько дней назад получил предложение от БАТЭ, а также от одного из клубов второй немецкой бундеслиги. Но в списке «Маттерсбурга» я был номером один, такое доверие подкупило, — цитирует нападающего laola1.at.

Майерхофер ранее выступал в составе австрийского «Рапида», английского «Вулверхэмптона», австрийского «Зальцбурга» и английского «Миллуола». Кроме того, в активе нападающего два матча в форме германской «Баварии» и 19 игр в составе национальной сборной Австрии.

 
 
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Борисовский БАТЭ пытался подписать 34-летнего австрийского форварда Штефана Майерхофера, но тот решил продолжить карьеру на родине.

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