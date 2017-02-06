Вне зависимости от своих предвыборных обещаний сконцентрироваться на ситуации внутри страны, новый президент США Дональд Трамп уже с середины февраля проявит пристальное внимание к внешней политике, заявила на радио Sputnik Беларусь астролог Василина Мицкевич.

"В своих предвыборных речах господин Трамп делал основной упор на внутреннюю политику, но всегда хочется большего, и он не остановится только на этом. Гороскоп говорит о том, что его основная функция все-таки внешняя политика. Даже если он будет продолжать говорить, что все сделает для Америки, он также много сделает и для других стран", — отметила астролог.



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Также, по словам астролога, в этот период основными темами переговоров Трампа с лидерами других государств будут вопросы ядерной безопасности и взаимодействия в энергетической сфере.

"Кроме того, если судить по тому, как затмение действует на его гороскоп, и какие планеты влияют на его гороскоп, можно сделать вывод, что в первой половине года господин Трамп займется, в первую очередь, собственной безопасностью, далее специальной службой безопасности по стране, реформой полиции и энергетическим комплексом", — сказала собеседница Sputnik.

По словам астролога, более всего из планет на гороскоп Дональда Трампа влияет Юпитер - это планета счастья и успеха. Бывает, она подводит и разоряет, но потом возвращает и много обещает. Также в гороскопе Трампа ярко выражено воинственное влияние Плутона.

"Исходя из влияния планет, агрессивная политика будет присутствовать, но вектор будет отличаться. Скажем, если поставки вооружений предыдущий президент делал в одну страну, то у Трампа в совершенно противоположном направлении будут производиться поставки. А поставки будут в любом случае. Официальный запрет на эти поставки мы вряд ли услышим", — сообщила астролог.

Говоря о взаимоотношениях США с Мексикой и планах по строительству разделительной стены, астролог отметила, что первая половина года в гороскопе Трампа больше связана с финансированием этого проекта, а уже августовское затмение говорит о том, что президент будет осуществлять свои планы, то есть строительство стены будет находиться в самом разгаре.

Астролог не обошла вниманием и тему взаимоотношений новой администрации Белого дома и Кремля и отметила совместимость гороскопов Дональда Трампа и Владимира Путина.

"Эти люди найдут общий язык, и обоим поможет Юпитер, который влияет на гороскопе обоих президентов. Их беседы будут проходить ежемесячно. Следующая состоится ориентировочно 9 февраля, и далее в этих же числах будут происходить контакты, которые будут приводить к сотрудничеству в ядерной программе и энергетическом сотрудничестве. Речь идет не о дружбе — этого Юпитер не обещает, а о взаимовыгодном сотрудничестве", — констатировала астролог.

Астропрогноз для нового президента США Дональда Трампа от астролога Василины Мицкевич слушайте на радио Sputnik Беларусь.