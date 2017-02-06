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Гидромет о погоде 7 февраля: по западу – снег и по-прежнему морозно

07.02.2017 08:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 фев – Sputnik. Холодная погода сохранится в Беларуси во вторник 7 февраля, в западных районах республики возможен снег, а дневная температуры будет ниже –10°С, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Гидромет о погоде 7 февраля: по западу – снег и по-прежнему морозно
© flickr.com/ romana klee
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Морозы в Беларуси принесли воздушные массы из России, при этом повсеместно отмечается сильный ветер, что усиливает ощущение холода.

"Ожидается облачно с прояснениями, преимущественно по юго-западу страны пройдет снег, на отдельных участках дорог гололедица", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что максимальная температура воздуха по стране днем будет находиться в пределах от –12°С до –17°С, по юго-западу Беларуси от –8 до –11°С.

По данным Гидромета, в Минске утром возможен небольшой снег, днем без существенных осадков, максимальная температура воздуха составит около –12°С.

Как ранее сообщили синоптики, ожидается, что морозы ослабнут только к концу недели.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске утром возможен небольшой снег, днем без существенных осадков, максимальная температура воздуха составит около –12°С.

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