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Очереди на границе: в Литву еще стоят более 170 фур

07.02.2017 08:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 фев – Sputnik. Очереди большегрузных автомобилей на белорусско-литовской границе постепенно сокращаются, свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета Беларуси.

Очереди на границе: в Литву еще стоят более 170 фур
© Sputnik / Виктор Толочко
Очередь фур на границе с Литвой незначительно сократилась

Очереди собрались в минувшие выходные, а в понедельник 6 февраля поток машин на выезд из Беларуси начал уменьшаться. По состоянию на вечер понедельника проезда в Литву ожидали около 400 большегрузов.

В настоящее время на границе стоят около 170 фур. Больше всего очередь традиционно в ПП "Каменный Лог" – 70 машин, в "Котловке" стоят 50 фур, в "Бенякони" – 32, в "Привалке" – 20.

На польском направлении очереди отмечены в двух пунктах пропуска: в "Брузгах" выезда ждут 69 фур, в "Бресте автодорожном" – 60.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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На польском направлении очереди отмечены в двух пунктах пропуска: в "Брузгах" выезда ждут 69 фур, в "Бресте автодорожном" – 60.

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