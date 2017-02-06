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Очереди на границе: в Литву еще стоят более 170 фур
07.02.2017 08:29 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 фев – Sputnik. Очереди большегрузных автомобилей на белорусско-литовской границе постепенно сокращаются, свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
Очереди собрались в минувшие выходные, а в понедельник 6 февраля поток машин на выезд из Беларуси
В настоящее время на границе стоят около 170 фур. Больше всего очередь традиционно в ПП "Каменный Лог" – 70 машин, в "Котловке" стоят 50 фур, в "Бенякони" – 32, в "Привалке" – 20.
На польском направлении очереди отмечены в двух пунктах пропуска: в "Брузгах" выезда ждут 69 фур, в "Бресте автодорожном" – 60.
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На польском направлении очереди отмечены в двух пунктах пропуска: в "Брузгах" выезда ждут 69 фур, в "Бресте автодорожном" – 60.
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