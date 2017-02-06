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Быть бобру: станет ли колбаса из дикого грызуна национальным трендом?
07.02.2017 09:07 — Разное | Sputnik Беларусь
В январе Министерство лесного хозяйства Беларуси выступило с предложением запустить производство колбас и тушенки из бобра. Якобы этих зверей развелось у нас много, да и мясо их полезно. Корреспондент Sputnik Юлия Балакирева проверила, так ли это, отправившись в Бобруйск, окрестности которого всегда считались традиционным ареалом обитания грызуна.
© Sputnik / Виктор Толочко
Бобруйский Винни-Пух
Первым делом, оказавшись на месте, хочется посмотреть на бобра. Что за зверь такой, из-за которого начался весь сыр-бор? Сотрудники Бобруйского лесхоза спешат меня огорчить: животное боязливое, днем прячется, шансы встретить его невелики. Тем не менее, решаем рискнуть и отправляемся за город. На втором километре от Бобруйска замечаем бобровую хатку. Издалека похожа на холм, покрытый снегом. Добраться до нее оказывается не так уже просто: повсюду болото. Да и сугробы затрудняют движения: в некоторых местах достают нам до колена.
Оказывается, в хатке бобра, как и в наших квартирах, есть несколько комнат. Это кухня, в которой хранятся ветки, и спальня.
© Sputnik/ Егор Литвин
Бобровые хатки иногда бывают весьма внушительных размеров
Самая большая в охотхозяйстве хатка располагается в Глусском районе. В высоту она 5 метров. Недавно на "небоскреб" устроили облаву волки. Принялись его разбирать, но надолго их не хватило. Бобры укрепили строение и продолжают в нем счастливо жить.
"Речные обитатели нередко сами создают чрезвычайные ситуации. Например, в прошлом году зверек застрял в заборе одного из частных домов. Жильцам в руки не давался. Все попытки к нему приблизиться закончились неудачей — он даже прокусил хозяйке сапог. Пришлось звать на подмогу пожарных. Те выпустили пленника в водоем, прозвав его "бобруйским Винни-Пухом", — рассказывал главный лесничий Бобруйского лесхоза Вадим Станько.
А недавно другого бобра обнаружили на остановке общественного транспорта в поселке Глуша. Он оказался вполне миролюбивым. На людей не кидался, наоборот, смотрел на них с любопытством. Его тоже доставили к водоему.
"В целом больших хлопот бобры нам не доставляют. За последние годы было затоплено только два дачных участка под Бобруйском из-за того, что речные обитатели соорудили платину", — резюмировал главный лесничий.
38 бобров
Свое название Бобруйск получил в честь бобров: раньше в этих краях их было немерено. В городе грызунам даже установлено несколько памятников.
Тем не менее, сегодня в местном охотхозяйстве площадью 15,6 тысяч гектаров бобров почти не осталось.
© Pixabay.com
Следы бобровой работы
"В советское время были модны шапки из меха бобра. Добыча зверя велась государством в огромных масштабах. Из-за этого вид попал в Красную книгу как вымирающий. Сегодня он таким не является. Однако под Бобруйском бобров относительно немного. У нас обитает 38 особей. Считаем их по хаткам, платинам, норам, следам, как полагается. Есть лимит на добычу зверя. В год разрешено убивать лишь 10 особей", — рассказал Вадим Владимирович.
Бывает, что к бобрам за сезон охотники вообще не проявляют интереса. Спрос на грызуна невысокий.
"Во многом это из-за того, что повысилась стоимость путевки. Сезонная стоит 180 рублей. За каждую добытую тушку нужно заплатить еще по 20 рублей", — поясняет ведущий охотовед Бобруйской районной организационной структуры Белорусского общества охотников и рыболовов Михаил Плохоцкий.
Да и шкура речного грызуна уже не так ценится, как раньше. А до мяса зверя охоч далеко не каждый охотник — нередко его оставляют в охотхозяйстве. Основная ценность бобра — в его струе, которая используется в медицинских целях.
Кто спрогнозирует спрос
Перспективы производства бобриной колбасы Михаил Плохоцкий ставит под сомнение. По его мнению, производить колбасу из бобра в промышленных масштабах нереально. Специалист общался с сотрудниками Бобруйского мясокомбината — для производства нужны немалые масштабы заготовки мяса для ежедневной загрузки — до 10 тонн мяса. Где взять столько бобров, если один весит до 30 килограммов? Кроме того, сезон охоты на грызуна длится с 1 сентября по 31 марта. Как быть в остальное время? Да и будет ли колбаса пользоваться стабильным спросом? Ведь те же охотники, например, бобровое мясо не жалуют.
© Sputnik/ Егор Литвин
Мех бобра не особо ценится бобруйскими охотниками. Зверя, как правило, добывают ради струи, которая используется в медицинских целях.
Вадим Станько предлагает пойти другим путем. В каждом лесхозе есть базы отдыха. Можно было бы предлагать отдыхающим охотиться на бобра. Добытого зверя готовили бы повара заведений.
"Также в Бобруйске могли бы подавать бобрятину как фирменное блюдо в ресторанах. Такая у нас была бы фишка. Мясо пробовал. Вполне съедобное. По вкусу ничем не отличается от остального", — заметил главный лесничий.
Между тем в министерстве сообщают: к осени этого года продукт из бобра поступит в магазины.
"Тушенка и колбаса названы как варианты. Может, будут и другие виды продукции. Рецептуры разработают перерабатывающие организации, которым это будет поручено", — сказал начальник отдела охотничьих хозяйств министерства Сергей Шестаков.
Уже приняты ТУ, которые позволяют пускать мясо на переработку.
Цена на бобрятину будет выше, чем на свинину. Все-таки мясо речного грызуна считается деликатесом. Накануне Институт мясо-молочной промышленности провел исследование, в рамках которого выяснил, что в нем содержится много белка, селена и витамина С.
Что касается грызунов, то в стране их более чем достаточно, заверил Шестаков. Так, за 2015 год пользователями охотничьих угодий было добыто 8 919 особей бобра.
"Большая часть тушек будет идти на собственные нужды охотников. Остальное — на переработку", — отметил Сергей Михайлович.
© Sputnik/ Егор Литвин
Ведущий охотовед Михаил Плохоцкий ставит под сомнение возможность масштабного производства колбасы из бобра
То есть выпускать колбасу и тушенку из бобра на первых порах планируют в ограниченном количестве.
Чиновник добавил, что особенно бобрятину любят в Литве и странах Скандинавии. Однако об экспорте колбас туда пока говорить рано.
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Корреспондент Sputnik побывала в некогда традиционных местах обитания бобров и выяснила, каковы перспективы новой отрасли отечественной мясопереработки.
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