В январе Министерство лесного хозяйства Беларуси выступило с предложением запустить производство колбас и тушенки из бобра. Якобы этих зверей развелось у нас много, да и мясо их полезно. Корреспондент Sputnik Юлия Балакирева проверила, так ли это, отправившись в Бобруйск, окрестности которого всегда считались традиционным ареалом обитания грызуна.



© Sputnik / Виктор Толочко Эксперт: мясо бобра может стать редким деликатесом

Бобруйский Винни-Пух

Первым делом, оказавшись на месте, хочется посмотреть на бобра. Что за зверь такой, из-за которого начался весь сыр-бор? Сотрудники Бобруйского лесхоза спешат меня огорчить: животное боязливое, днем прячется, шансы встретить его невелики. Тем не менее, решаем рискнуть и отправляемся за город. На втором километре от Бобруйска замечаем бобровую хатку. Издалека похожа на холм, покрытый снегом. Добраться до нее оказывается не так уже просто: повсюду болото. Да и сугробы затрудняют движения: в некоторых местах достают нам до колена.

Оказывается, в хатке бобра, как и в наших квартирах, есть несколько комнат. Это кухня, в которой хранятся ветки, и спальня.



© Sputnik/ Егор Литвин Бобровые хатки иногда бывают весьма внушительных размеров

Самая большая в охотхозяйстве хатка располагается в Глусском районе. В высоту она 5 метров. Недавно на "небоскреб" устроили облаву волки. Принялись его разбирать, но надолго их не хватило. Бобры укрепили строение и продолжают в нем счастливо жить.

"Речные обитатели нередко сами создают чрезвычайные ситуации. Например, в прошлом году зверек застрял в заборе одного из частных домов. Жильцам в руки не давался. Все попытки к нему приблизиться закончились неудачей — он даже прокусил хозяйке сапог. Пришлось звать на подмогу пожарных. Те выпустили пленника в водоем, прозвав его "бобруйским Винни-Пухом", — рассказывал главный лесничий Бобруйского лесхоза Вадим Станько.

А недавно другого бобра обнаружили на остановке общественного транспорта в поселке Глуша. Он оказался вполне миролюбивым. На людей не кидался, наоборот, смотрел на них с любопытством. Его тоже доставили к водоему.

"В целом больших хлопот бобры нам не доставляют. За последние годы было затоплено только два дачных участка под Бобруйском из-за того, что речные обитатели соорудили платину", — резюмировал главный лесничий.

38 бобров

Свое название Бобруйск получил в честь бобров: раньше в этих краях их было немерено. В городе грызунам даже установлено несколько памятников.

Тем не менее, сегодня в местном охотхозяйстве площадью 15,6 тысяч гектаров бобров почти не осталось.



© Pixabay.com Следы бобровой работы

"В советское время были модны шапки из меха бобра. Добыча зверя велась государством в огромных масштабах. Из-за этого вид попал в Красную книгу как вымирающий. Сегодня он таким не является. Однако под Бобруйском бобров относительно немного. У нас обитает 38 особей. Считаем их по хаткам, платинам, норам, следам, как полагается. Есть лимит на добычу зверя. В год разрешено убивать лишь 10 особей", — рассказал Вадим Владимирович.

Бывает, что к бобрам за сезон охотники вообще не проявляют интереса. Спрос на грызуна невысокий.

"Во многом это из-за того, что повысилась стоимость путевки. Сезонная стоит 180 рублей. За каждую добытую тушку нужно заплатить еще по 20 рублей", — поясняет ведущий охотовед Бобруйской районной организационной структуры Белорусского общества охотников и рыболовов Михаил Плохоцкий.

Да и шкура речного грызуна уже не так ценится, как раньше. А до мяса зверя охоч далеко не каждый охотник — нередко его оставляют в охотхозяйстве. Основная ценность бобра — в его струе, которая используется в медицинских целях.

Вместе с тем существует план по добыче бобров, который ежегодно доводится до охотхозяйств. Невостребованного охотниками зверя приходится брать "на себя" егерям

Кто спрогнозирует спрос

Перспективы производства бобриной колбасы Михаил Плохоцкий ставит под сомнение. По его мнению, производить колбасу из бобра в промышленных масштабах нереально. Специалист общался с сотрудниками Бобруйского мясокомбината — для производства нужны немалые масштабы заготовки мяса для ежедневной загрузки — до 10 тонн мяса. Где взять столько бобров, если один весит до 30 килограммов? Кроме того, сезон охоты на грызуна длится с 1 сентября по 31 марта. Как быть в остальное время? Да и будет ли колбаса пользоваться стабильным спросом? Ведь те же охотники, например, бобровое мясо не жалуют.



© Sputnik/ Егор Литвин Мех бобра не особо ценится бобруйскими охотниками. Зверя, как правило, добывают ради струи, которая используется в медицинских целях.

Вадим Станько предлагает пойти другим путем. В каждом лесхозе есть базы отдыха. Можно было бы предлагать отдыхающим охотиться на бобра. Добытого зверя готовили бы повара заведений.

"Также в Бобруйске могли бы подавать бобрятину как фирменное блюдо в ресторанах. Такая у нас была бы фишка. Мясо пробовал. Вполне съедобное. По вкусу ничем не отличается от остального", — заметил главный лесничий.

Между тем в министерстве сообщают: к осени этого года продукт из бобра поступит в магазины.

"Тушенка и колбаса названы как варианты. Может, будут и другие виды продукции. Рецептуры разработают перерабатывающие организации, которым это будет поручено", — сказал начальник отдела охотничьих хозяйств министерства Сергей Шестаков.

Уже приняты ТУ, которые позволяют пускать мясо на переработку.

Цена на бобрятину будет выше, чем на свинину. Все-таки мясо речного грызуна считается деликатесом. Накануне Институт мясо-молочной промышленности провел исследование, в рамках которого выяснил, что в нем содержится много белка, селена и витамина С.

Что касается грызунов, то в стране их более чем достаточно, заверил Шестаков. Так, за 2015 год пользователями охотничьих угодий было добыто 8 919 особей бобра.

"Большая часть тушек будет идти на собственные нужды охотников. Остальное — на переработку", — отметил Сергей Михайлович.



© Sputnik/ Егор Литвин Ведущий охотовед Михаил Плохоцкий ставит под сомнение возможность масштабного производства колбасы из бобра

То есть выпускать колбасу и тушенку из бобра на первых порах планируют в ограниченном количестве.

Чиновник добавил, что особенно бобрятину любят в Литве и странах Скандинавии. Однако об экспорте колбас туда пока говорить рано.