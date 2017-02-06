Понятие «платные роды» в нашей стране довольно условное. На практике каждый родильный дом предлагает разные платные услуги как в родах, так и в послеродовом периоде, куда могут входить индивидуальный комфортабельный блок, где роженица находится в предродовый период и в родах, разрешение на присутствие в родах партнера, отдельную палату и др. Чтобы разобраться в теме более детально, мы поговорили с тремя женщинами, которые согласились поделиться своим опытом и впечатлениями, оставшимися после родов в роддомах Минска с дополнительными платными услугами.

Анна Белая





Оба раза я рожала в одном и том же минском роддоме: первые роды были бесплатными — тринадцать лет назад, вторые платными — чуть больше года назад. Приняла решение рожать платно не потому, что была недовольна первыми бесплатными родами, а потому что захотела комфорта.

Чего я ожидала от платных родов? Роды принимает более квалифицированный врач и более профессиональная акушерка из смены; индивидуальный бокс, в котором можно в тишине сосредоточиться на схватках и правильном дыхании; здесь же проходят осмотры и роды; здесь же в твоем распоряжении туалет и душ; возможны шведская стенка, фитбол, джакузи с расслабляющим массажем.





С чем я столкнулась в реальности? При поступлении в роддом все индивидуальные боксы оказались заняты, поэтому около полутора часов я находилась в обычной палате с еще двумя роженицами. На осмотр ходила в другой кабинет.

Когда меня перевели в индивидуальный бокс, там оказалось все так, как я и ожидала, включая джакузи, однако ничем воспользоваться я не успела, так как через двадцать минут у меня начались роды. Во время родов в палате со мной постоянно находилась акушерка, врач попеременно заходил то ко мне, то в соседний бокс, контролируя одновременно двое родов. В общем, вкусить все прелести комфорта мне так и не удалось.

Как оказалось, в случае большого наплыва рожениц больница не может гарантировать наличие свободного индивидуального бокса, списывая это на форс-мажор. С администрацией больницы мы пришли к обоюдному согласию, и, учитывая все вышеперечисленные обстоятельства, мне сделали скидку в 30%.

Заключение я для себя сделала следующее: если роды не затяжные (как в моем случае) и не ожидается никаких осложнений, то платить за них деньги смысла нет.

Отношение персонала одинаково нейтрально-хорошее, вне зависимости от того, платные роды или бесплатные: при платных родах со мной никто особо не нянчился, но и при бесплатных никакого негатива не было.

И на курсах подготовки к родам это, кстати, подчеркивали: мы должны понимать, что платим только за дополнительный комфорт, а отношение ко всем роженицам одинаковое.

В моем случае более полезной оказалась платная палата, где я провела три дня после родов в тишине и спокойствии, с собственным душем и туалетом, с пеленальным столиком, который не приходилось ни с кем делить, и где более лояльно относились к посетителям.

Платные роды в роддоме, в котором я была, изначально платную палату не подразумевают — это относится к послеродовым услугам и оплачивается отдельно. Вас заранее предупреждают, что все платные палаты на момент вашего поступления также могут быть заняты.

Слышала, что можно оплатить дополнительную помощь роженице с ребенком в послеродовый период, но на месте такой услуги не оказалось.

Цена платных родов зависит от их течения, использования медикаментов и колеблется от 100 до 250 долларов.

Отдельно стоит сказать о курсах подготовки к родам, что также можно отнести к платным услугам. Курсы очень понравились! Они мне очень помогли, я поняла, что в первых родах все делала неправильно, не знала никаких поз — лежала и все, а оказывается, что лежать в схватках не советуют, более того, это нежелательно. Учили на курсах дыхательным техникам, расслаблению, первичному уходу за новорожденным.

Разъясняли также нюансы спинальной анестезии, но позиция больницы, скорее, в том, чтобы роженицы больше полагались на естественный процесс родов, нежели на обезболивающие средства. Рассказывали, какие конкретно средства есть в наличии в роддоме, об их последствиях и побочных эффектах. После курсов остались очень хорошие впечатления, на роды настроили положительно во всех отношениях.

Вероника Завьялова





Я мечтала о домашних родах, но так и не удалось преодолеть все, что было связано с их организацией для меня, поэтому «платные роды» в роддоме были компромиссом.

Я поняла, что между роддомами выбора практически нет. Нигде нет стандартов родовспоможения — везде один и тот же медикализированный подход, в котором практически нет места потребностям женщины.

Выбрала роддом ближайший к дому, с несколькими палатами для платных родов.

Я записалась на встречу по поводу договора, но на встрече не было места согласованию моих потребностей. Договор на «индивидуальное ведение родов» — договор присоединения, то есть женщина — заказчик услуг — не согласовывает условия и свои потребности, она соглашается с предложенными. Договор заключается под условием — остается неопределенность, будет ли свободна та самая индивидуальная палата для родов, когда она мне понадобится. Возможности увидеть условия для родов не предоставляется.

Заключая договор с роддомом можно получить:

относительную приватность — отдельная палата для родов;

не надо переходить из предродовой палаты в родзал в родах — весь процесс родов проходит в одной комнате;

возможность рожать с партнером;

возможность быть два часа после родов с ребенком и партнером;

отдельная акушерка, которая сопровождает весь процесс родов.

Но с акушеркой познакомиться заранее и заключить личный контракт с кем-то конкретно нельзя.

Пришлось идти на прием к заведующей отделением и рассказывать ей о своих потребностях: приватность — без лишних людей, «вертикальные» роды, не пережимать/не пересекать пуповину сразу, оставаться с ребенком, рожать с «подругой» (так приходилось называть доулу, чтобы не было препятствий).

Заведующая сказала, что нет проблем в том, чтобы рожать «вертикально», договориться об отсроченном пережатии/обрезании пуповины уже в родах и пр. Согласилась она и с моим сертификатом курсов «нероддомовских», и с тем, что моим партнером в родах будет подруга. Со мной заключили договор.

Реальность все-таки существенно отличалась от того, что я ожидала и того, что мне обещала заведующая. При всем понимании компромисса. Не было никакой приватности; когда речь зашла о вертикальных родах, противостояние было практически физическим; не слушая меня, пуповину перерезали сразу же; не спросив меня, поставили капельницу с окситоцином. Я провела с моим ребенком и партнершей два обещанных часа наедине, но потом ребенка пытались забрать, не объясняя это ничем разумным. Затем мои собеседники позвали дежурного врача педиатрического отделения. И только он, выслушав мои пожелания, сказал, что не видит причин, почему нужно забирать ребенка у матери. Я не поняла, зачем необходимо было подвергать меня этому эмоциональному стрессу: немотивированно любыми средствами на протяжении получаса или больше пытаться забрать у меня ребенка?

Есть ли смысл в «платных» родах? У нас и с контрактом на платные роды слишком много условий и мало учета потребностей женщины. А с бесплатными — везение и слишком много издержек. В первых бесплатных родах некому было поддержать меня в общении с персоналом. В «платных» родах, с партнером рядом, общаются совсем иначе. Есть кому поддержать или взять на себя некоторые вопросы. Партнер может помочь пережить какие-то физические и эмоциональные состояния. В «платных» родах удавалось хоть в чем-то достучаться до медработников — благодаря ли контракту или партнеру рядом. В «платных» родах есть хоть какие-то гарантии и условия, более-менее подходящие для родов: относительная приватность и комфорт, поддержка партнера, персонал ведет себя более корректно.

Бесплатные роды — роды «на авось» в условиях, как правило, мало пригодных для физиологичных родов. Слишком много медицинского, власти и контроля, слишком мало поддержки и внимания, слишком мало понимания потребностей женщины в родах.

Женщине нужна приватность, ощущение безопасности. Нужно уважение к женщине в родах и подходящие условия для родов — бесплатных или платных.

Юлия Сергеева





И первые, и вторые роды у меня были «платными»: три года назад я рожала сына и полтора года назад — дочь.

Я сделала выбор в пользу «платных родов» по той причине, что территориально не отношусь к выбранному роддому, но рожать хотела именно там.

Вообще нет ведь такого единого понятия, как «платные роды» — в каждом роддоме свои особенности. В моем случае в пакет услуг входили платная палата, пропуск в палату для мужа, одноразовая одежда для родов (для мужа в том числе) и ряд медицинских процедур.

Кроме того, я ходила на курсы подготовки к родам. Там я получила основную информацию, но полностью она меня не удовлетворила, поэтому дополнительно я посещала еще и другие курсы, которые выбрала на свое усмотрение.

Ожидание и реальность? Я бы сказала, все было так, как я ожидала, и даже лучше. Я человек неконфликтный, позитивный, не жду от людей совершенства. Мне кажется, что при своей занятости врачи очень старались, никакого негатива я не увидела. Медицинский персонал относился ко мне, как к дочери. И я не связываю это с тем, что роды у меня были платными. В родзале вместе со мной рожала девушка, которая ни за что не платила. Роды у нее принимал тот же врач, что и у меня, отношение персонала было таким же, мы ходили на одни и те же процедуры, нас осматривал один и тот же доктор.

Я считаю, что особо ничего бы не изменилось, если бы я рожала бесплатно. Просто чуть больше комфорта. В чем именно?

У меня была двухместная палата (в одноместной мне было бы скучно). В палате — туалет и душ, детская кроватка, пеленальный столик, небольшой комод. (В случае бесплатных родов в палате 5−6 человек, общий туалет и душ в коридоре).

Огромный плюс — это пропуск для мужа. Я родила, меня выкатили в коридор, муж ждал за дверью, ему сразу же дали ребенка. В дальнейшем он мог зайти ко мне в любое время, мог провести у меня полдня. Это очень удобно, в том числе и для того, например, чтобы напрямую приносить вещи, а не идти встречать мужа к входу или передавать вещи через окна.

Меня предупреждали, что не исключена ситуация, при которой на момент моего приезда все платные палаты могут быть заняты. В этом случае пришлось бы ожидать в бесплатной палате, пока она не освободится. Но оба раза мне повезло.

У меня нет опыта нахождения в предродовой палате. И в первые, и во вторые роды я хотела максимально долго побыть дома, до потуг, приезжала в роддом и рожала через пять минут.

В общую стоимость входило пять дней нахождения в роддоме. Так как у меня все было в порядке, меня выписали на день раньше.

Что касается суммы, около 300 рублей мы заплатили за первые роды, около 350 — за вторые.

Многие мои подруги стремятся рожать за границей, знакомые рожали и в Америке, и в Германии, и в Вильнюсе. Я не вижу смысла в том, чтобы ради 3−4 дней уезжать в чужую страну. Здесь же все близкие рядом, полчаса — и ты дома.

Плохих впечатлений после родов не осталось вообще. Не знаю, как еще лучше можно было бы ко мне относиться и откуда столько негативных историй. Мне кажется, все дело в преувеличенных ожиданиях.